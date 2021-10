Luciana Littizzetto bomba su Maria De Filippi “E’ stata lei a …”

0 SHARES Condividi Tweet

Luciana Littizzetto o “Lucianina” come la chiama affettuosamente Fabio Fazio è un pilastro nella trasmissione della domenica “Che tempo che fa” ruolo riconosciutole dallo stesso conduttore che non manca mai di ringraziarla e di dichiararsi felice della sua presenza anche se in trasmissione e si punzecchiano e si criticano, prendendosi reciprocamente in giro, come fratello e sorella.

Luciana Littizzetto parla dei suoi figli in affido Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa ha raccontato dei suoi figli in affido e ha detto: “Non mi chiamano mamma ma non mi importa. Mi dicono ‘non sono tuoi’. Ma che c’entra? I figli sono quelli che cresci”.

Luciana Littizzetto ha in affido due figli, Vanessa e Jordan che quando lei li ha presi con sè avevano 12 e 9 anni.

Luciana Littizzetto ne ha parlato in trasmissione, per la prima volta presentando il suo nuovo libro, edito da Mondadori, “Io mi fido di te, storia dei miei figli nati dal cuore”.

I ragazzi, che ormai hanno 23 e 26, vivono con la Littizzetto da tredici anni e lei ha raccontato: “Mi chiamano mamma davanti agli altri, mentre mi chiamano Lu quando sono soli con me. In effetti, non è facile per loro chiamarmi mamma, una mamma naturale ce l’hanno. Non è più un problema, ormai mi sono abituata. Non m’importa”.

Poi, simpaticamente, ha raccontato: “Penso di essere la mamma che ha ricevuto più chiamate dalla scuola al mondo. Ha venduto i miei autografi a un euro l’uno”. E, ancora di Jordan ha detto: “La maestra mi ha chiamato e me l’ha detto. Ritagliava le mie firme sul diario e diceva che ritagliava i gattini. Una volta mi hanno chiamato per i capelli, li tagliava e li appiccicava sotto le ascelle per fingere di avere i peli, visto che i suoi compagni li avevano già”.

Di Vanessa, invece, ha raccontato: “ha delle malattie che non esistono, le punge il naso, le frigge l’occhio. Ogni volta vuole andare da uno specialista e io devo contenere queste malattie immaginarie”.

Invece, dell’affido ha detto: “è un gesto di generosità assoluta. Ci sarebbero tante persone disposte a intraprendere questa esperienza. È diversa dall’adozione perché non so cosa succederà, non so se tornerai alla tua famiglia d’origine o rimarrai con me, però intanto io ci sono, questa porta è aperta e ti aiuto a fare un pezzo di vita insieme”.

Luciana Littizzetto ha detto che è tutto merito di Maria De Filippi

Luciana Littizzetto ha poi svelato che è tutto merito di Maria De Filippi se ha deciso di prendere i ragazzi in affido: “Un giorno mi ha raccontato la sua esperienza, mi ha talmente travolto che ho detto ci provo anch’io”.

E poi ha anche detto che i primi tempi sono stati difficili: “Tutti ti danno consigli, io non capivo più niente. Quando si diventa mamma in maniera naturale le cose si imparano poco alla volta. Io, a volte, mi sentivo persa. Poi ho capito che bisogna fare la mamma come si è ed è andato tutto bene. Mi dicono: ‘Non sono i tuoi figli, non li hai fatti tu’. Ma cosa c’entra? I figli sono i figli del cuore, non solo i figli della pancia. Quelli che cresci, quelli per cui piangi, per cui sorridi, per cui sei preoccupata. Per me loro sono il senso della vita. È stato difficile, ma l’affido è un’esperienza che rifarei tutta la vita e che consiglio”.