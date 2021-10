Adriana Volpe lancia una frecciata velenosa a Sonia Bruganelli ma questa volta esagera e il web le si rivolta contro

0 SHARES Condividi Tweet

Ormai è acclarato: tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non corre buon sangue e le due se ne dicono di tutti i colori senza esclusione di colpi. Pare che la prima ad iniziare sia stata proprio la Bruganelli che ha deciso che la linea da seguire fosse quella dell’astio e delle frecciate più o meno velenose e la Volpe sia rimasta spiazzata da tale atteggiamento perchè sperava, piuttosto, di diventare sua amica tanto da confidarle i segreti della sua vita e i dolori che ultimamente ha dovuto sopportare per la separazione dal marito Roberto Parli. In trasmissione ci pensa poi Alfonso Signorini ad accendere la miccia e le due partono a raffica con frecciate e battutine.

Alfonso Signorini provoca Sonia Bruganelli

Durante l’ultima puntata de Il grande fratello vip, ad accendere la miccia è stato proprio Alfonso Signorini che, partendo da ciò che era accaduto qualche giorno prima dentro la casa, ha provato a riaccendere il fuoco tra le due opinioniste e c’è riuscito alla grande.

Qualche giorno prima della puntata di lunedì, un aereo aveva sorvolato la casa più spiata d’Italia con uno striscione che recitava così: “Adry Fox, la queen del GF Vip sei tu“.

Signorini ha detto alla Bruganelli: “Un aereo è sorpassato sopra la casa del GF Vip. Per te Bruganelli niente!” e la Volpe subito pronta ha ribattuto: “Aspetta a dire così, perché sta ingaggiando le frecce tricolori”.

A quel punto, Signorini divertendosi molto, ha detto ad Adriana Volpe: “Sonia mi ha chiesto quanto cosa noleggiare un aereo“.

E la Volpe di rimando: “Quella che prende aerei privati è lei!”, prendendola in giro per le foto che posta sui social dove si fa riprendere a bordo di aerei privati per andare in vacanza.

La reazione del web

Ma il popolo del web non ha apprezzato questa battuta della Volpe perchè la Bruganelli, tempo fa, aveva spiegato che noleggia aerei privati per rendere la vita più semplice alla figlia Silvia che ha disabilità motorie dalla nascita.

La Bruganelli, tempo fa, ha postato una foto in cui si vede la ragazza che scende dall’aereo aiutata dal papà Paolo Bonolis per giustificare l’uso privato del mezzo.

Per questo, il popolo del web non ha apprezzato le parole di Adriana Volpe perchè la necessità di un aere privato non centra nulla con l’ostentazione della ricchezza.