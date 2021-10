Elisabetta Canalis nella bufera, Striscia le porta il Tapiro e la sua risposta non piace

0 SHARES Condividi Tweet

Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci, ieri ha fatto un’altra vittima: Elisabetta Canalis che ha ricevuto un Tapiro per un motivo poco edificante, una somiglianza incredibile sottolineata dal tg, con Fedez.

Vediamo come ha reagito la Canalis.

Valerio Staffelli porta il Tapiro a Elisabetta Canalis ma la sua reazione non piace

Ieri, il tg satirico di Antonio Ricci ha portato il Tapiro d’oro a Elisabetta Canalis, per lei il terzo, dicendole che assomiglia a Fedez.

E’ stato così mandato in onda il video di “Fatti e Rifatti” che sottolineava la evidente somiglianza tra Fedez ed Elisabetta Canalis. A quel punto la Canalis ha commentato in un modo che non è piaciuto molto al pubblico che ha subito reagito sul web criticandola. La Canalis, infatti ha detto, stando al gioco e volendo fare una battuta simpatica che denota la sua autoironia: “In effetti c’è una somiglianza, bisogna chiedere a mia madre dove ha bazzicato qualche anno fa…”, E Valerio Staffelli ha controbattuto: “Fedez a differenza tua ha un po’ il sedere basso, però potresti scambiarti con lui e fare coppia con la Ferragni, tanto è lei che porta i pantaloni in casa” e la Canalis, di rimando: “Chiara, facci un pensierino“.

Nel servizio mandato in onda la voce fuori campo di Alessandro Siani, che conduce in studio insieme a Vanessa Incontrada, diceva: “D’altronde, Fedez non è mai riuscito a nascondere del tutto la sua parte femminile. Guardate come sfila compiaciuto con abiti da donna. Del resto lui si fa chiamare Fedez, ma il suo vero nome è… Lucia. E per essere ancora più Lucia, si decora le unghie e si mette anche le sopracciglia finte”.

Elisabetta Canalis ha detto di Emma Marrone: “Mio marito è il suo uomo ideale”

Elisabetta Canalis è sposato con il chirurgo americano Brian Perri di cui Emma Marrone è “innamorata” .Infatti, è stata la stessa Elisabetta Canalis a rivelare al giornalista Santo Pirrotta, “L’uomo ideale di Emma è mio marito, Brian. Emma mi dice sempre: “Ammazza Eli, è un figo!”. Emma facciamo così, due tre mesi e poi…”.

E poi tornando seria la Canalis ha detto: “Lei mi dice sempre che le piacerebbe trovare un uomo serio e solido, al tempo stesso un uomo con cui guardare la tv, con cui mangiare una pizza, un uomo senza pretese“.