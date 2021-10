Pomeriggio 5, Alessandro Meluzzi una furia contro Barbara D’Urso: “Non dovevi invitarmi”.

0 SHARES Condividi Tweet

E’ ricominciata la stagione di Pomeriggio 5 e, anche se con diverse polemiche per le novità di quest’anno che privilegiano la cronaca al gossip, Barbara D’Urso, comunque, porta a casa buoni ascolti.

Alessandro Meluzzi litiga con tutti gli ospiti di Barbara D’Urso

Ieri, martedì 12 ottobre, ospite da Barbara D’Urso è andato Alessandro Meluzzi, lo psicoterapeuta che è stato sospeso dall’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Torino per non aver voluto fare il vaccino anticovid. Meluzzi è sempre stato “no vax” e, anche se la sua professione obbliga i medici a vaccinarsi, lui ha rifiutato anche facendosi sospendere dal suo ordine per un anno.

Barbara D’Urso ha, comunque, voluto dare voce a Meluzzi e alle sue idee e gli ha voluto dare la possibilità di esprimerle in televisione e così lo ha voluto a “Pomeriggio 5“. Ma il confronto non è stato possibile averlo con toni civili perchè gli animi, ben presto, si sono scaldati.

E’ accaduto, infatti che tutti gli altri ospiti di Barbara D’Urso lo hanno duramente attaccato ma lui ha insistito sulla sua posizione e ha detto: “Data la mia situazione clinica, ho scientemente deciso di non vaccinarmi. Ma non l’ho mai consigliato agli altri”.

Ma sia Candida Morvillo che Mauro Coruzzi hanno controbattuto a questa idea e gli hanno chiesto: “Come mai, se tu sei oggettivamente un soggetto che non dovrebbe vaccinarsi, non lo hai fatto certificare da un medico?“.

Anche Barbara D’Urso era d’accordo con questa domanda tanto che anche lei gliel’ha posta e Meluzzi, fuori di sé, sia per avere tutti contro che per essere continuamente interrotto, ha perso la pazienza e ha iniziato ad alzare la voce ordinando a tutti di farlo finire di parlare.

Alessandro Meluzzi inveisce contro Barbara D’Urso “Non dovevi invitarmi”

Barbara D’Urso ha invitato tutti ad avere più calma e a parlare con toni urbani e lui ha potuto così dire: “Non mi sottoporrò ad una terapia che potrebbe nuocermi in modo irreversibile“. Ma tutte le altre persone presenti in studio sono rimasti basiti da tali parole e gli hanno risposto: “Se la tua scelta fosse legittima, non saresti stato sospeso dalla professione“.

Dopo tali affermazioni Meluzzi ha perso definitivamente la calma e ha detto: “Lo sapevo che non dovevo venire perché tanto sarebbe finita così. Non dovevi invitarmi“.

Ma Barbara D’Urso, che a quel punto anche lei aveva esaurito la calma, gli ha risposto con fermezza: “ Non è una cosa bella quella che tu stai facendo in diretta. A me questi teatrini non piacciono!” e poi ha salutato Meluzzi e si è occupata di altro.