Ballando, “La giuria è da ghigliottinare”, la dura replica della Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha risposto sui social in maniera abbastanza dura alle terribile parole scritte da un hater contro l’intera giuria di Ballando con le Stelle.

La nuova edizione di Ballando con le Stelle ha avuto inizio da poche settimane ma nonostante ciò non passa giorno in cui non se ne parla. Proprio nelle ultime ore a far parlare di sé è la giurata Selvaggia Lucarelli che sui social ha risposto in modo abbastanza duro alle parole espresse da un utente proprio sui giurati che fanno parte dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Ballando con le stelle al centro di numerose polemiche

Ha avuto inizio lo scorso 8 ottobre la nuova edizione di Ballando con le Stelle e da quel momento sono molti coloro che si sono espressi sulla trasmissione e su coloro che ne fanno parte, alcune volte utilizzando anche delle espressioni poco carine. Nello specifico tra i concorrenti più discussi vi troviamo Iva Zanicchi, che a causa di alcune pesanti parole si è resa protagonista della prima puntata. E poi ancora Giampiero Mughini e Lorenzo Biagiarelli. Tra i giurati invece a catturare maggiormente l’attenzione del pubblico è, come spesso accade, la giornalista Selvaggia Lucarelli. Chi la conosce sa bene che la giurata non ha mai il timore di esprimere il suo pensiero anche se questo significa utilizzare parole e toni abbastanza duri. Ma questo non è l’unico motivo per cui quest’anno si trova spesso al centro della polemica.

Selvaggia Lucarelli accusata di imparzialità

Una delle accuse che sempre più spesso viene mossa quest’anno nei confronti della giurata è quella di essere poco parziale nel dare i giudizi. Il motivo? La presenza nella trasmissione condotta da Milly Carlucci del fidanzato della Lucarelli ovvero lo chef Lorenzo Biagiarelli. In realtà però chi segue Ballando con le Stelle avrà avuto modo di notare che il suo parametro di giudizio non è assolutamente differente per il compagno rispetto agli altri concorrenti. Anzi al contrario in diverse occasioni ha dimostrato di essere abbastanza equilibrata.

Le dure parole della giurata ad un hater sui social

Sui social sono molti gli haters che si divertono a scrivere commenti negativi, e proprio a questi la Lucarelli ha sempre risposto senza alcun timore. E questo è proprio quello che ha fatto nei confronti di un hater che sul web ha utilizzato delle parole abbastanza dure nei confronti dei giurati dello show condotto da Milly Carlucci. “La giuria di Ballando con le Stelle è da ghigliottinare”, queste di preciso le parole scritte dall’utente e alle quali la Lucarelli senza timore ha risposto “Mi piace la serenità d’animo che caratterizza il commentatore medio di Ballando con le Stelle”