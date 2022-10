Alessandro Cattelan prende in giro Luca Argentero: “Si occupa della pulizia dei bagni”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandro Cattelan ed Edoardo Leo hanno condiviso sui social un post nel quale si divertono a prendere in giro, ovviamente per scherzare, il loro famoso collega Luca Argentero.

Grande successo per Luca Argentero nella vita privata e professionale

Luca Argentero è sicuramente un uomo molto bello ma è anche, soprattutto, un bravissimo attore che nel corso delle ultime settimane ha anche dimostrato di saper condurre molto bene. Dietro al bancone di Striscia la Notizia infatti l’attore è riuscito a farsi amare ancora di più dai telespettatori che hanno apprezzato non solo il suo talento ma anche la sua simpatia. Per la star di Doc nelle tue mani questo è quindi un momento d’oro non solo dal punto di vista professionale, dati i successi che giorno dopo giorno riesce ad ottenere, ma anche dal punto di vista personale. L’attore è infatti sposato con la bellissima Cristina Marino dalla quale nel 2020 ha avuto una bambina di nome Nina Speranza. I due sono super innamorati e tra pochi mesi proveranno ancora la gioia di diventare mamma e papà. La Marino è infatti in attesa del secondo figlio, e la coppia non può essere più felice di così.

Il post social di Edoardo Leo e Alessandro Cattelan

Alessandro Cattelan ed Edoardo Leo si trovavano a cena presso un famoso locale di Milano ovvero ‘Il Marchese’ e proprio durante tale cena hanno pensato bene di condividere sui social un post tramite il quale si sono divertiti a prendere in giro proprio Luca Argentero. Quest’ultimo infatti è uno dei VIP che particolarmente apprezza questo locale milanese tanto da essere stato presente anche al momento dell’inaugurazione. Cattelan ed Edoardo Leo hanno quindi pubblicato un video nel quale, ovviamente scherzando, hanno menzionato l’attore. Di preciso ad iniziare è stato Cattelan affermando “Luca Argentero cura personalmente la qualità del servizio, la pulizia e la presenza di carta igienica dei bagni de Il Marchese. Provare per credere!”.

La risposta di Edoardo Leo alle parole di Cattelan

Alle parole espresse da Alessandro Cattelan ha poco dopo risposto Edoardo Leo rivelando di dover molto all’attore. Ma non solo, alle parole di Alessandro si sono susseguite anche quelle della moglie Ludovica Sauer che a proposito del bagno ha scherzosamente affermato “E’ come farla a casa sua”. Insomma, Cattelan e Leo si sono molto divertiti a prendere in giro il collega ma è chiaro che non volessero realmente offenderlo in quanto si è trattato di un semplice scherzo e di nulla di più.