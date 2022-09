Luca Argentero senza freni sull’annuncio della seconda gravidanza: “Ha deciso Cristina ma io non volevo”

0 SHARES Condividi Tweet

Il famoso attore Luca Argentero e la moglie Cristina Marino presto diventeranno genitori bis. La notizia è stata annunciata dall’influencer, l’attore ha svelato un retroscena.

Luca Argentero e Cristina Marino sono una delle coppie più belle e più amate della televisione italiana. I due, proprio in questi giorni sono stati al centro del gossip per via della loro partecipazione al Festival del cinema di Venezia. Hanno sfilato sul red carpet ed incantato tutti con la loro eleganza e bellezza. Ebbene, è per loro un periodo di grandi novità, ma soprattutto di grande gioia, visto che la famiglia sta per allargarsi. Solo pochi giorni fa era stata Cristina ad annunciare la seconda gravidanza e lo ha fatto postando su Instagram uno scatto molto tenero ed emozionante. Di che foto si tratta? Quali le parole che Cristina ha scritto a corredo della foto?

Luca Argentero e Cristina Marino diventeranno genitori bis

Luca Argentero e Cristina Marino diventeranno genitori bis. Ebbene si, proprio nei giorni scorsi era stata proprio Cristina ad annunciare questa seconda gravidanza, pubblicando su Instagram una foto che raffigurava la famiglia al completo. A far intendere che fosse incinta e dunque in attesa di un nuovo figlio, le parole che Cristina ha scritto a corredo del post. “Io, te, Nina e una nuova luce…”, queste le parole di Cristina che ha così annunciato la seconda gravidanza. A distanza di qualche giorno, Luca Argentero ha rotto il silenzio e lo ha fatto rilasciando un‘intervista al settimanale Gente. Ma cosa ha rivelato?

L’annuncio dell’influencer, l’attore svela un retroscena

Luca Argentero, in occasione della partecipazione al Festival del cinema di Venezia, ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Gente. Nel corso di questa chiacchierata ha svelato un retroscena su questa seconda gravidanza della moglie. “È stata lei a volerlo far sapere ed io ho rispettato la scelta. Ma avrei preferito tenere ancora un po’ la notizia solo per noi.” Insomma, l’attore che è stato da sempre molto riservato, pare che avesse atteso ancora un po’, prima di annunciare a tutti quanti la gravidanza. Cristina, invece, forse per la grande felicità ha scelto di annunciare a tutti la lieta notizia.

Come ha preso la notizia la piccola Nina Speranza?

La famiglia Argentero, quindi, è pronta ad accogliere una nuova creatura nella loro famiglia. Solo due anni fa è nata la piccola Nina di soli 2 anni. Ma come ha preso questa notizia proprio la piccola di casa Argentero? “È una bambina piuttosto gelosa di noi, ora ci fa il muso anche se andiamo via due giorni. Sarà dura ma a un certo punto se ne farà una ragione come tutti.” Queste le parole dell’attore, parlando della sua bambina.