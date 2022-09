Mara Venier diretta su Domenica In: “Ho accettato di condurre a condizione di avere libertà”

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier, in attesa di tornare con il programma Domenica in domani, domenica 11 settembre 2022, ha rilasciato un’intervista. La conduttrice ha svelato un importante retroscena.

Mara Venier, una delle conduttrici più amate della televisione italiana e soprattutto di casa Rai, è pronta a tornare con il suo programma domenicale. Mara infatti, tornerà in onda con Domenica in proprio domani, domenica 11 settembre. In attesa di tornare in tv, la conduttrice più amata di tutti i tempi, ha rilasciato un’intervista molto interessante a Gente. Mara ha così parlato della nuova edizione di Domenica in, ha svelato alcune anticipazioni e poi ha inevitabilmente parlato dei suoi affetti più grandi, tra cui il marito Nicola Carraro. Ecco le sue parole.

Mara Venier pronta a tornare in tv con Domenica in

Mara Venier, domani domenica 11 settembre 2022 è pronta a tornare con Domenica in, il programma domenicale che va come sempre in onda su Rai 1 a partire dalle ore 14.00. In attesa del grande ritorno, dopo qualche mese di pausa per le vacanze estive, Mara ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Gente. La conduttrice ha così svelato alcune anticipazioni, ha rivelato delle aspettative. Poi ha parlato del suo ritorno in tv, facendo una rivelazione che ha davvero lasciato tutti senza parole.

Le anticipazioni di Mara sulla nuova stagione del programma

“Quando mi hanno richiamata a Domenica In ho accetto con la garanzia di avere libertà”. Queste le dichiarazioni rilasciate dalla conduttrice, che ha così fatto sapere di essere tornata al suo posto, ovvero alla conduzione di Domenica in, ma soltanto dopo aver messo in chiaro delle cose con l’azienda. “Ho risollevato il programma a modo mio, con leggerezza, giochi, cronaca e attualità”, ha aggiunto Mara che è pronta ad iniziare questa ennesima stagione di Domenica in. La Venier ha dato qualche anticipazione su ciò che vedremo domani ed anche per le prossime puntate. Mara ha intenzione di dare più spazio alle storie di quotidianità.

Il cambiamento di Mara, la conduttrice parla della sua carriera e dei momenti difficili

In generale, nel corso della stessa intervista, la conduttrice ha ripercorso un po’ quella che è stata la sua carriera, dicendo come è cambiata negli anni. Nello specifico, la Venier ha confessato che un tempo era molto forte, mentre oggi, a distanza di tempo si sente molto fragile. Secondo Mara, questo cambiamento è dovuto all’età, alla paura che forse ha di perdere le persone a lei care. Sicuramente uno dei momenti più difficili che ha attraversato è stato quando è venuta a mancare la sua mamma, nel 2015.