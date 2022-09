Pamela Prati al Gf vip 7 scoppia la polemica, la sua ex agente al veleno contro di lei

0 SHARES Condividi Tweet

E’ scoppiata una vera bufera dopo che è stata ufficializzata la partecipazione di Pamela Prati al Gf vip 7. A parlare in questi giorni è stata la sua ex agente Pamela Perricciolo.

Pamela Prati è una nuova concorrente del Grande fratello vip 7 che inizierà tra pochi giorni. La sua partecipazione al reality di Canale 5 è stata ufficializzata soltanto alcuni giorni fa dalla stessa Pamela attraverso le pagine del settimanale Chi. Intorno alla partecipazione di Pamela al programma, è sorta una vera e propria polemica, visto i precedenti e visto ancora il fatto che Pamela ha avuto dei contenziosi con l’azienda Mediaset. Proprio per questo motivo si era ipotizzato che Pamela avesse ritirato le denunce fatte a Barbara D’Urso e all’azienda stessa, per poter tornare e prendere parte al programma. A rompere il silenzio in questi ultimi giorni, sulla vicenda, è stata proprio la sua ex agente Pamela Perricciolo.

Pamela Prati fa il suo annuncio, sarà la nuova concorrente del Gf vip 7

“Sono passati anni dalla mia prima apparizione al Gf vip, sono cambiata“. Queste le parole dichiarate da Pamela nel corso di un‘intervista che ha rilasciato a Chi, annunciando la sua partecipazione al reality. Ebbene, Sulla partecipazione di Pamela Prati al programma di Canale 5 sembra che sia sorta una vera e propria polemica. Sono in molti a non capire come faccia Pamela a tornare all’interno del programma, nonostante i suoi trascorsi non così tanto positivi.

Scoppia la polemica, interviene la sua ex agente Pamela Perricciolo e lancia una pesante frecciatina

A parlare in questi giorni è stata Pamela Perricciolo, la sua ex agente. Quest’ultima si è espresso, nello specifico, sul fatto che Pamela possa aver ritirato le denunce contro Barbara D’Urso e contro Mediaset, pur di tornare all’interno del reality di Canale 5. Pamela Perricciolo è tornata su questo argomento ed ha voluto dare ragione ad un utente che ha sottolineato il fatto che in genere, una vittima non ritira una denuncia. A quel punto, ne ha approfittato per lanciare una frecciata piuttosto velenosa alla showgirl. “La penso come te. Le poche denunce che ho fatto nella mia vita non le ho mai ritirate. E non ritirerò nemmeno quella che firmerò oggi pomeriggio”.

Le due Pamela e il caso Mark Caltagirone

Ricordiamo che Pamela Prati e Perricciolo sono state protagoniste dello scandalo che ha riguardato il caso Mark Caltagirone. L’ex agente ha fatto sapere di non aver mai ritirato delle denunce fatte. Poi, ha risposto a chi le continua a dire che ormai al giorno d’oggi non è più credibile dicendo “E non abbiamo bisogno di parole”.