Alberto Matano diretto sulla scelta di condurre La vita in diretta: “Io lo sapevo”

Il noto conduttore Alberto Matano ha svelato un retroscena sull’inizio della sua carriera a La vita in diretta. Ecco le parole dell’ex volto del Tg 1.

Alberto Matano è uno dei conduttori più amati e più importanti della televisione italiana. Per molto tempo è stato uno dei volti del tg1, poi è passato alla conduzione. La Rai ha deciso di affidargli uno dei programmi più importanti di Rai 1, ovvero La vita in diretta che da diversi anni porta avanti, ottenendo un grandissimo successo giorno dopo giorno. Ebbene, proprio in questi giorni, il conduttore ha rilasciato un’intervista molto interessante per il settimanale Vero tv. Nel corso di questa chiacchierata ha parlato tanto del suo privato, della sua carriera e poi ad un certo punto ha svelato un retroscena su La vita in diretta. Ma cosa ha dichiarato? Facciamo un pò di chiarezza.

Alberto Matano, il grande successo a La vita in diretta

Alberto Matano è un conduttore molto famoso, uno tra i più amati del nostro paese. Ebbene, sembra che in questi giorni, l’ex volto del Tg1 abbia parlato nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Vero tv. A La vita in diretta, l’ex presentatore del Tg1 ha ottenuto grandi successi in questi anni ed il pubblico lo ama, lo segue sia in tv che sui social. Parlando con il giornalista, ad un certo punto Matano si sarebbe lasciato andare ad una confessione.

Il conduttore svela un retroscena sull’inizio della sua avventura a La vita in diretta

Ha parlato nello specifico di quando ha lasciato il Tg 1, perché le si era presentata questa occasione di andare al timone de La vita in diretta, un’occasione sicuramente importante per lui da non perdere.” Mi presi più di un giorno per decidere. Ero consapevole che quel salto significava lasciare un porto sicuro come il TG per cimentarmi in un’avventura in mare aperto. Ma amo le sfide e non mi tiro mai indietro“. Queste le parole di Matano che giorno dopo giorno, riesce sempre con la sua simpatia e bravura a tenere incollati davanti al pc tantissimi telespettatori.

Le parole di Matano sul rapporto con il suo pubblico

“E’ un cammino incominciato tanti anni fa quando conducevo il telegiornale. Credo che già da allora il pubblico mi abbia riconosciuto affidabilità. Mi emoziono con loro e mi sorprendo ogni giorno, sono grato alla gente”. Queste ancora le parole di Matano, nel parlare proprio del legame che lo lega al suo pubblico.