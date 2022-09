Antonella Clerici su Lorenzo Biagiarelli a Ballando: “Come si è comportata Milly Carlucci con me”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici si è espressa sulla partecipazione di Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le stelle. Poi svela un retroscena su Milly Carlucci.

Antonella Clerici, una delle conduttrici più amate della televisione italiana e soprattutto di casa Rai. Al timone di una delle trasmissioni più amate di Rai 1 dell’ultimo periodo, Antonella ha parlato nel corso di un’intervista che ha rilasciato in questi giorni per il settimanale DiPiù Tv anche del suo ritorno in televisione. Antonella è infatti la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno, il programma che va in onda tutti i giorni a partire dal lunedì, fino al venerdì, alle ore 12 appunto. La conduttrice però, avrebbe anche parlato della partecipazione di Lorenzo Biagiarelli al programma di Milly Carlucci.

Antonella Clerici torna con E’ sempre mezzogiorno su Rai 1

Lorenzo Biagiarelli, noto chef e compagno di Selvaggia Lucarelli, è da diverso tempo al fianco di Antonella Clerici proprio nel programma E’ sempre mezzogiorno. Quest’anno però, per lui, ci sarà una grande novità, ovvero il fatto che sarà uno dei protagonisti di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci, dove la sua fidanzata ricopre il ruolo di giurata. Ebbene, sembra che Antonella Clerici nel corso dell’intervista abbia anche parlato di questo.

Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le stelle, le parole di Antonella

“E’ stata molto corretta con me, mi ha consultata chiedendomi se per me fosse un problema che Lorenzo facesse Ballando”. Queste le parole di Antonella parlando ovviamente della sua collega Carlucci. “Mi ha detto che non me lo porterà via per molto tempo e io sono stata contenta”. Questo ancora quanto aggiunto dalla conduttrice che ha fatto quindi capire che Lorenzo non lascerà il suo programma. Il programma di Antonella Clerici andrà in onda da Milano città dove tra l’altro Biagiarelli vive e per questo motivo, continuerà ad essere presente nello studio di E’ sempre mezzogiorno.

Nessun problema tra Antonella e Milly Carlucci

Pare che dovrebbe assentarsi soltanto un giorno, per poter svolgere le prove di Ballando, per il resto prenderà parte alla trasmissione della Clerici senza alcun problema. “Faremo tutti il tifo per lui”, ha dichiarato Antonella. Con queste parole Antonella ha così spazzato via ogni tipo di voce su presunti problemi sorti tra le due conduttrici, proprio per via di Lorenzo. “Giochiamo per la stessa squadra”, ha aggiunto la Clerici.