Eleonora Giorgi, si ritocca il viso e poi dice: “Non lo sopportavo”

Eleonora Giorgi si mostra con un nuovo taglio dei capelli e un viso più fresco e giovane. Ecco il post dell’attrice su Facebook.

Eleonora Giorgi, una tra le attrici più importanti della cinematografia importante in questi ultimi giorni è apparsa con un aspetto completamente diverso. L’attrice, è apparsa più giovane e con un aspetto diverso rispetto a quello cui siamo abituati. A sottolineare il cambiamento è stata proprio lei, attraverso un post che ha condiviso su Facebook. Ma cosa ha scritto?

Eleonora Giorgi appare in una veste diversa, nuova capigliatura

Ebbene, nelle scorse ore, una tra le attrici più amate e più importanti della cinematografia italiana ha pubblicato un post che ha lasciato parecchio perplessi. Stiamo ovviamente parlando di Eleonora Giorgi, la quale sul suo profilo Facebook ha pubblicato un post dove è apparsa felice, ma soprattutto molto più giovane. “Si cambia! E che cambiamento! Sono troppo felice“. Queste le parole dichiarate dall’attrice, oggi 68enne che ha mostrato un nuovo taglio. Eleonora ha optato per un caschetto biondo platino, una capigliatura davvero inusuale per lei che ha portato sempre dei capelli molto lunghi.

Il viso dell’attrice più giovane, Eleonora confessa il ritocchino

Un cambiamento che di certo non è passato inosservato. Ma non finisce qui, visto che anche il suo viso è apparso piuttosto levigato e molto più fresco. Del resto, in diverse occasioni Eleonora ha fatto capire di non amare i segni del tempo e la vecchiaia in generale. Già dopo la sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia, aveva ammesso di aver pensato a sottoporsi a qualche lifting. Ed Eleonora, sempre con la sua massima sincerità che la contraddistingue, ha confessato di essere ricorda al lifting. “Mi sono rifatta la faccia”, ha confessato Eleonora, aggiungendo anche che secondo lei, le Asl dovrebbero passare questo trattamento a chi purtroppo è depresso. “Io provo orrore per il decadimento, e non a finalità seduttive… non ho esitato nel momento in cui mi sono rivista impressionante perché il mio viso aveva acquistato una gravità che non c’entrava niente con il mio animo, mi sono detta che non avevo voglia di svegliarmi la mattina e vedere quella faccia che non era la mia. Così mi sono rifatta la faccia. Ho mantenuto piene di rughe tanto la bocca quanto gli occhi. Non l’ho fatto per rendermi appetibile, l’ho fatto perché amo la bellezza e non sopporto la decadenza“. Queste le sue parole.

La Giorgi nonna del piccolo Gabriele

Intanto, negli ultimi mesi è anche diventata nonna, visto che il figlio Paolo Ciavarro ha avuto un figlio, il piccolo Gabriele, nato dall’amore con Clizia Incorvaia, conosciuta al Gf vip. Tornando al suo cambiamento, dopo aver pubblicato il post, sono stati davvero in tanti a scriverle dei commenti, facendole dei complimenti.