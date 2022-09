Venezia, influencer perde l’anello di diamanti, il web la umilia e lei risponde e mette tutti a tacere

0 SHARES Condividi Tweet

Angela Caloisi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne va al Festival del cinema a Venezia e perde un anello di diamanti nel canale.

In questi giorni si sta svolgendo a Venezia il Festival del Cinema e sono diverse le personalità che stanno prendendo parte all’evento. Non parliamo solo di attori, attrici e registi, ma anche personaggi del mondo dello spettacolo e soprattutto influencer. Hanno sfilato sul red carpet diversi ex personaggi di Uomini e Donne, una tra tutti Angela Caloisi. Quest’ultima è la fidanzata di un ex tronista, conosciuto proprio all’interno del programma di Maria De Filippi, ormai diversi anni fa. Ebbene, in queste ore sta facendo il giro del web un video in cui Angela, scendendo dal motoscafo-taxi, molto probabilmente perde un anello di diamanti. Questo video ha letteralmente fatto il giro del web. Ma cosa è accaduto realmente?

Venezia, Angela Caloisi ex corteggiatrice di Uomini e Donne perde anello nel canale

Angela Caloisi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, in questi giorni ha preso parte al Festival del cinema di Venezia, sfilando sul tanto ambito red carpet. Ebbene, sembra che la giovane influencer, scendendo dal motoscafo-taxi avrebbe perso un anello, a quanto pare molto importante, perché di diamanti. A condividere questo video è stata proprio lei, raccontando così questa disavventura che inevitabilmente è diventata virale sui social. Molti i commenti arrivati sotto al post, alcuni di questi molto divertenti, altri molto ironici.

Come ha perso l’anello? Il video diventa virale

Alcuni commenti, ad esempio, pare facessero riferimento alla proposta di matrimonio di Basciano alla sua Sophie Codegoni sul red carpet. Alcuni commenti sono stati anche poco carini. “Rin……..ta”, ha scritto un utente. Ad alcuni di questi commenti però Angela ha risposto su Twitter e lo ha fatto per le rime. “‘Che ritardata’ perché mi è caduto un anello? Pensa a tutte le volte che mi cade il cellulare in faccia mentre sono sdraiata”. Queste le parole di Angela. Ma come ha fatto Angela a perdere l’anello? Di che gioiello si trattava? Sembra che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne avesse i guanti e portasse l’anello proprio sopra quest’ultimi.

Insulti sui social, lei risponde per le rime

Dopo aver fatto un gesto parecchio brusco, gli sarebbe scivolato l’anello dal dito e caduto direttamente nel canale. La scena è stata per tanti molto divertente, un po’ meno per lei. Chi pagherà adesso? A tutte queste domande al momento nn abbiamo alcuna risposta visto che la stessa Angela non ha detto altro.