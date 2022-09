Manuel Bortuzzo, la fidanzata massacrata sui social per un video in cui prende in giro i disabili

0 SHARES Condividi Tweet

Manuel Bortuzzo e la fidanzata Angelica Benevieri sono finiti al centro della bufera. In realtà la tik toker è stata insultata per aver fatto ironia sui disabili in un video.

Manuel Bortuzzo lo conosciamo per essere un noto ex gieffino oltre che un nuotatore con una storia davvero molto particolare alle spalle. Lo scorso anno è stato uno dei protagonisti assoluti del Gf vip, il reality di Canale 5 dove ha conosciuto la sua ex fidanzata Lulù Selassiè. Ebbene, dopo la fine di questa relazione, Manuel sembra aver ritrovato il sorriso ma soprattutto l’amore al fianco di una nuova compagna. Stiamo parlando della famosa Tik Toker Angelica Benevieri. Proprio in questi giorni, però, sui social sta scoppiando una vera e propria bufera, dopo che alcun fa di Lulù si sono scagliati contro la nuova fidanzata di Bortuzzo. Ma per quale motivo?

Manuel Bortuzzo, la sua nuova fidanzata finisce al centro della bufera

In questi giorni i fan di Lulù Selassiè si sono scagliati contro Angelica Benevieri, l’attuale fidanzata di Manuel Bortuzzo. Ma per quale motivo? Sembra che sui social, in questi giorni, stia circolando un video di Angelica, dove quest’ultima in qualche modo utilizza delle parole poco carine sui disabili, deridendoli. Inevitabilmente, visto che purtroppo Manuel lo è, i fan della Selassiè hanno trovato il modo migliore per poter attaccare la tik toker.

Un video di Angelica dove prende in giro i disabile fa il giro del web

Guardando il video, effettivamente le immagini non lasciano proprio alcun dubbio. Si vede la tik toker entrare in bagno accorgendosi che era entrata in quella per disabili. In realtà, il simbolo però pare fosse disegnato su un pezzo di carta e quindi realizzato per il video in questione. Angelica comunque entra in bagno camminando in modo normale, poi si accorge che è il bagno per disabili e mentre sta per uscire, cammina con le gambe storte e agita le braccia.

Piovono insulti su Angelica, Manuel e la famiglia Bortuzzo

Insomma, uno sfottò poco carino per i disabili che di certo non è passato inosservato. Qualcuno avrebbe provato a giustificare questo video dicendo che Angelica è molto giovane e che si è trattato di una bravata. In realtà però non sappiamo se realmente sia così. Intanto sono arrivati davvero tantissimi insulti per lei, per Manuel ed anche per tutta la sua famiglia.