Alessandro Cecchi Paone diretto su Simona Ventura e Paola Perego: “Potevano fare una scelta diversa”

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Ventura e Paola Perego pronte a tornare con Citofonare Rai 2. Una telespettatrice pone l’attenzione su un dettaglio molto particolare e chiede il parere di Alessandro Cecchi Paone.

A breve ripartirà un noto programma di Rai 2, ovvero Citofonare Rai 2 che vede al timone due delle conduttrici più amate di tutti i tempi. Stiamo parlando di Simona Ventura e Paola Perego. Il programma è già andato in onda lo scorso anno e pare che abbia ottenuto un discreto successo. In attesa del ritorno, di questa trasmissione se ne è parlato nella rubrica tenuta da Alessandro Cecchi Paone, su Nuovo tv. Ma cosa è stato detto?

Citofonare Rai 2, torna il programma di Simona Ventura e Paola Perego

Tra pochi giorni prenderà il via il programma di Simona Ventura e Paola Perego. Parliamo del programma Citofonare Rai 2 che è giunto alla seconda edizione. Ad ogni modo, di questo programma se ne parlato sulle pagine del settimanale Nuovo tv ed esattamente nella rubrica La posta di Alessandro Cecchi Paone. Una telespettatrice del noto programma di Rai 2, la signora Nicoletta da Roma, pare abbia sottolineato il fatto che le due conduttrici tendono ad avere al loro fianco altre donne, piuttosto che uomini.

Una lettrice sottolinea la sola presenza di donne nel programma

Un dettaglio che molto probabilmente non è passato inosservato alla telespettatrice che si è chiesta quale fosse il motivo. “Avrebbe fatto piacere al pubblico femminile vedere un bell’uomo, avrebbe portato una sensibilità diversa nel programma”. Queste le parole della signora, alle quali ovviamente Cecchi Paone non ha potuto non rispondere.

Il parere di Alessandro Cecchi Paone

“Anche a me sembra strana come scelta, ma invece di sorprenderci per la sua originalità, proviamo a guardare i lati positivi: è un segnale del fatto che le donne non sempre sono in competizione tra loro…”. Queste le parole del conduttore e divulgatore scientifico il quale ha anche aggiunto poi “Le donne in tv se vogliono possono supportarsi a vicenda“. Pare che il conduttore abbia tentato di dare una spiegazione a questa scelta, ovvero dare più peso e valore al mondo femminile, mettendo da parte quello maschile. Poi, sul finire del suo intervento, Cecchi Paone avrebbe detto “Vedremo come andrà il programma”, facendo anche un grande in bocca al lupo alle due conduttrici, colleghe e amiche.