Caterina Balivo diretta sul nuovo programma: “Di solito conducono gli uomini”

Caterina Balivo, la conduttrice parla dei suoi prossimi progetti televisivi e rompe il silenzio su Il cantante mascherato.

Caterina Balivo è una nota conduttrice italiana, la quale dopo due anni di stop finalmente è pronta a tornare in tv con un programma tutto suo. La conduttrice infatti è al timone di un programma tutto suo intitolato Chi vuole sposare mia mamma? che va in onda in prima serata su Tv8. E’ poi sbarcata su Rai2 con Help-Ho un dubbio. Ma non finisce qui, visto che a partire dal prossimo 12 settembre la Balivo sarà al timone di un programma intitolato Lingo-Parole in gioco che andrà in onda nella fascia preserale di La7. Ad ogni modo, proprio in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante a TvBlog. Di cosa ha parlato?

Caterina Balivo pronta a tornare in tv con diversi programmi televisivi

Caterina Balivo è pronta a tornare in tv con tanti, tantissimi impegni. Già da diversi mesi è tornata in prima serata su Tv8 con il programma Chi vuole sposare mia mamma? Ma non è finita qui, visto che è anche al timone di un altro programma ed a breve tornerà con Lingo-Parole in gioco a partire dal 12 settembre. Visto i tanti impegni per i prossimi mesi, molti telespettatori si sono chiesti che Caterina dirà così addio a Il cantante mascherato, il programma condotto da Milly Carlucci.

La conduttrice rompe il silenzio sulla partecipazione a Il cantante mascherato

Ebbene, nel corso dell’intervista Caterina ha proprio parlato di questo. La Balivo ha fatto sapere di non sapere effettivamente cosa farà. “Non lo so… Ora il mio focus è fare bene Lingo, poi per tutto il resto lascio che a comunicare il numero di puntate, eventuali nuove edizioni o cose tecniche siano i dirigenti. Peraltro sono appena arrivata a La7, quindi preferisco concentrarmi sul presente e non sul futuro.” Queste le dichiarazioni rilasciate dalla conduttrice, che non sa quindi cosa deciderà di fare in merito al programma condotto da Milly Carlucci.

Nuovi progetti ed obiettivi, le parole di Caterina

La Balivo attualmente sembra si sia focalizzata principalmente sul nuovo quiz show intitolato Lingo. Con questo, Caterina si piazza come una delle poche conduttrici donna al timone di quiz show, visto che in genere sono condotti da uomini, vedi Amadeus, Gerry Scotti, Mike Bongiorno e Paolo Bonolis. “Da sempre amo provare a fare un game. In quella fascia di palinsesto ci sono sempre uomini, quindi è anche una sfida per vedere se è un caso oppure no.”