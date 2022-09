Manuel Bortuzzo al veleno contro chi ha attaccato la fidanzata per il video che ridicolizza i disabili

0 SHARES Condividi Tweet

Manuel Bortuzzo, dopo la polemica sorta intorno alla sua fidanzata ha deciso di rompere il silenzio ed ha risposto mostrando un dito medio.

Nelle scorse ore la fidanzata dell’ex gieffino, Manuel Bortuzzo è finita al centro di una polemica infinita. Ebbene si, sembra proprio che la famosa tik toker Angelica Benevieri sia stata la protagonista di un video, diffuso in rete proprio in questi giorni, che sta facendo tanto discutere. Ma di che video si tratta? Pare che giovane fidanzata di Manuel in questo video faccia dell’ironia sulla disabilità. Dopo aver ricevuto tante critiche, adesso Bortuzzo rompe il silenzio e replica, ma lo fa con un gesto che ha lasciato tutti senza parole.

Angelica Benevieri finisce al centro di una polemica per un video dove ironizza sulla disabilità

Angelica Benevieri, la fidanzata dell’ex gieffino e nuotatore Manuel Bortuzzo, in questi giorni è finita al centro di una vera e propria bufera a livello mediatico. Ebbene si, la giovane è la protagonista di un video che sta circolando in rete proprio in questi giorni, dove pare che prenda in giro i disabili. Angelica è stata così accusata di abilismo. Il video in questione non è recente, ma risale al 2019 e si vede lei, Angelica entrare in un bagno e nella porta il simbolo che indica che quello è un bagno per disabili, disegnato a mano. Si vede Angelica entrare camminando normalmente, poi uscire invece imitando l’andatura di un disabile, con mani e braccia storte.

Manuel risponde alle critiche con un dito medio

Questo video, che obiettivamente non mostra molta sensibilità per molte persone che purtroppo vivono la propria vita su una sedia a rotelle, ha scatenato un vero putiferio sui social. Tante, tantissime le critiche arrivate alla giovane, così come a Manuel e alla famiglia Bortuzzo. L‘ex gieffino però, sarebbe piuttosto tranquillo e non si sarebbe sentito offeso, anzi, ha replicato in modo piuttosto duro, difendendo la sua fidanzata. Manuel nelle scorse ore ha pubblicato una foto dove lo si vede insieme ad Angelica mentre si scambiano un bacio e lui contemporaneamente mostra il dito medio all’obiettivo, sicuramente indirizzato a tutte quelle persone che hanno offeso, insultato e criticato Angelica in questi giorni.

Le parole dell’ex gieffino sulla fidanzata

Che Manuel sia molto preso da Angelica lo avevamo già intuito nei giorni scorsi, quando ha rilasciato un’intervista a Giada Di Miceli. “Come sto? Molto bene, grazie. Felice, sereno, apposto con me stesso. Non condivido molto del mio privato ma con quelle poche persone che ho accanto la mia vita non potrebbe essere migliore. Stavolta non vedranno mai la mia donna da nessuna parte, proprio per rispetto e il suo bene, non mi interessa più stare esposto, qua ci stava, è stato un amore nato in tv, mi è servito da lezione, con una futura donna ci sarà molta privacy“. Queste le parole di Manuel.