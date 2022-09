Sophie Codegoni, Paola Caruso le scrive una lettera al veleno

0 SHARES Condividi Tweet

E’ scontro tra le due Bonas di Canale 5. Lettera al veleno di Paola Caruso contro Sophie Codegoni.

E’ scontro tra Sophie Codegoni e Paola Caruso. L’ex gieffina ed ex tronista di Uomini e Donne in questi giorni è stata al centro delle polemiche insieme al suo fidanzato, Alessandro Basciano, per la proposta di matrimonio arrivata sul red carpet a Venezia. La giovane in queste ore è anche finita al centro di una polemica ed è stata criticata dall’ex Bonas di Avanti un altro, ovvero Paola Caruso. Ma per quale motivo?

Sophie Codegoni e Paola Caruso, è scontro tra le due donne di Avanti un altro

Sophie Codegoni, come ben sappiamo, è la nuova bonas di Avanti un altro, il programma noto e condotto da Paolo Bonolis. Sappiamo bene che questo ruolo, un po’ di tempo fa era stato ricoperto da Paola Caruso, la quale ha scritto una lettera proprio a Sophie, che è stata pubblicata sul settimanale Di Più. L’ex Bonas di Avanti un altro ha accattato pesantemente la Codegoni, colpevole di aver rilasciato delle dichiarazioni per lei poco carine nei confronti del ruolo che andrà a rivestire all’interno del programma. L’ex naufraga ha sottolineato il fatto che il personaggio de la Bonas non è soltanto una valletta sensuale ma uno dei personaggi più amati della trasmissione di Paolo Bonolis da diversi anni ormai.

L’ex Bonas di Avanti un altro scrive una lettera a Sophie

“Cara Sophie, dopo aver ringraziato Sonia Bruganelli hai detto che hai fatto il provino con l’intenzione di chi, dopo un reality, deve ripartire da zero. Sembra quasi tu voglia già prendere le distanze da questo ruolo, l’unico che resiste dal 2011, dalla prima puntata di Avanti un altro. Fare la Bonas non è un inizio, non significa partire da zero: rappresenta già un traguardo importante”. Queste le parole scritte da Paola nella lettera che è stata pubblicata sul noto settimanale. Sostanzialmente Paola ha voluto far capire a Sophie che deve portare più rispetto al ruolo che riveste.

La frecciatina della Caruso

“Non c’è più stata una Bonas come me. Sono arrivate ragazze bellissime ma non è mai più stata la stessa cosa. Tra me e Paolo c’era un’alchimia speciale. Sophie, goditi questo momento e cerca di volere bene a questo personaggio e non vergognarti di essere una Bonas”. Queste le parole scritte ancora dalla Caruso, che ha mandato una sorta di frecciatina alla nuova Bonas. Dopo Paola, sono subentrate Laura Cremaschi e Sara Croce. Ora è invece la volta di Sophie che tra l’altro è finita ancora al centro della polemica proprio per questo nuovo impegno, perché accusata di essere stata raccomandata dalla Bruganelli.