Drusilla Foer sul Festival di Sanremo: “Cosa spero io”

Drusilla Foer torna al Festival di Sanremo? Ecco le sue parole, in occasione del Festival del cinema di Venezia.

Drusilla Foer è un noto personaggio che esiste già da diversi anni, ma che abbiamo imparato meglio a conoscere l’anno scorso al Festival di Sanremo. In quell’occasione è stata la co-conduttrice di Amadeus per una delle cinque serate, riscuotendo un successo davvero strepitoso. Adesso di lei se ne sta parlando, perché si dice che potrebbe tornare sul palco dell‘Ariston. Ma come stanno davvero le cose?

Drusilla Foer potrebbe tornare al Festival di Sanremo

Drusilla Foer potrebbe tornare al Festival di Sanremo il prossimo mese di febbraio. E’ questa l’indiscrezione che è arrivata proprio nelle scorse ore. In questi giorni Drusilla ha preso parte al Festival del cinema di Venezia e per l’occasione ha rilasciato un’intervista molto interessante per SuperguidaTv. Ebbene, nel corso di questa intervista, la showgirl, conduttrice e attrice avrebbe dato delle anticipazioni molto interessanti sul suo futuro professionale, facendo intendere che un suo ritorno sul palco dell’Ariston potrebbe essere possibile.

Dopo l’Ariston per lei tanti nuovi progetti

Nulla di certo, ma Drusilla ha solo fatto sapere che nel caso in cui dovessero chiederle di condurre il Festival di Sanremo, lei direbbe sicuramente di si. Ha poi sottolineato quanto per lei quella esperienza sia stata molto importante e piacevole e che proprio per questo motivo, direbbe di si, senza pensarci troppo. Il Festival per la Foer è stato certamente una buona vetrina, visto che subito dopo sono arrivate diverse altre proposte. La Rai ad esempio le ha dato la possibilità di condurre l’Almanacco del giorno dopo, andato in onda su Rai 3 e che continuerà ad andare in onda per una nuova stagione.

Le parole della Foer

“Sono molto soddisfatta. Non sempre mi dico che sono brava e invece in questo programma mi sono fatta i complimenti da sola. Era difficile perché da 6 minuti siamo passati a 35 minuti. Sono stata fortunata perché la rete mi ha dato una libertà totale. Spero di rifarlo, ora vediamo. […] Quest’anno è andato particolarmente bene, è stato un anno generoso per il mio lavoro e ho provato tantissime emozioni. Sono stata riempita di affetto da parte del pubblico”. Queste le parole di Drusilla.