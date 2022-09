Sangiovanni massacrato dopo la sua performance ai Tim Music Awards, pioggia di critiche

0 SHARES Condividi Tweet

Sangiovanni e la sua performance ai Tim Music Awards che non convince, così come il suo abbigliamento.

Sangiovanni nella serata di sabato 10 settembre 2022 ha preso parte ai Tim Music Awards ma purtroppo la sua performance non ha proprio convinto. Sul palco dell’Arena di Verona è arrivato proprio lui, il giovane talento uscito dalla scuola di Amici qualche anno e che da quel momento non si è più fermato. Come tanti altri artisti che hanno segnato questa estate 2022, è arrivato lui, Sangiovanni che si è esibito con alcuni dei suoi più grandi successi, ovvero Scossa e Farfalle. Purtroppo però il giovane non ha convinto e di lui se ne è parlato sui social.

Sangiovanni ai Tim Music Awards, la sua performance non convince

Le critiche sul cantante non passano inosservate sui social

“Raga, ma Sangio sembra brillo. Boh cioè mai stato intonatissimo ma così. Boh!”. Questo quanto scritto da un utente social. E poi ancora “Non sta prendendo una nota e pure fuori tempo. Io boh”; “Ma ce la fa Sangio stasera?”. Questi sono soltanto alcuni dei commenti arrivati sui social, nei confronti di Sangiovanni, il quale tra l’altro nei giorni scorsi è stato costretto ad annullare un concerto, all’ultimo minuto per dei problemi di salute. “Con San Giovanni l’intonazione è morta definitivamente”, scrive un utente ed ancora “Ma la gente ha seriamente speso pure più di 100 euro per stare nelle prime file a sentire gente che stona o la Rai che si loda da sola?!? Battiti live almeno era gratis”.

Tanti i premi consegnati sul palco dell’Arena di Verona

Nonostante la performance non proprio convincente di ieri, Sangiovanni è stato premiato ai Tim Music Awards, la trasmissione andata in onda in due serate, ovvero il 9 e 10 settembre. I conduttori Vanessa Incontrada e Carlo Conti hanno consegnato proprio a Sangiovanni dei premi, come un Disco di Platino spagnolo e uno svizzero per il singolo Farfalle. Poi ha ricevuto anche un premio per l’album Cadere Volare. Il giovane cantante non ha potuto far altro che ringraziare tutti. “Ringrazio le persone che mi seguono, è un buon risultato per la musica italiana all’estero”