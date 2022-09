Amici, ex ballerino diretto con Maria: “Come si è comportata con me”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella nuova stagione di Amici di Maria De Filippi ci saranno tante novità tra abbandoni e nuovi arrivi. In questi giorni a confermare la sua presenza tra i ballerini professionisti è stato Michele Esposito.

Tra pochi giorni prenderà il via la nuova stagione di Amici di Maria De Filippi, con tante novità, soprattutto per quanto riguarda il cast. Sappiamo bene che già da diverse settimane, è stato ufficializzato l’addio di Anna Pettinelli e di Veronica Peparini. In molti hanno ipotizzato che le due siano andate via per dei problemi sorti con la produzione e con Maria De Filippi, ma sembra che non sia proprio così. Ad ogni modo, nel cast di quest’anno, la conduttrice ha inserito un allievo della scorsa edizione, il quale ha voluto rendere omaggio alla De Filippi.

Amici di Maria De Filippi, nel cast anche un ballerino uscente dall’ultima stagione

Non è di certo la prima volta che Maria De Filippi forma e poi ingaggia i suoi ex allievi, facendoli diventare parte integrante del cast dei suoi programmi. Ancora una volta, un giovane ballerino che è uscito proprio da Amici, quest’anno è pronto a tornare come professionista. Stiamo parlando di Michele Esposito, il quale lo scorso anno ha avuto modo di dimostrare il suo grande talento, guidato dalla maestra Alessandra Celentano. Quest’anno, invece, Esposito farà parte del cast di Amici e nello specifico sarà tra i ballerini professionisti.

Michele Esposito tra i ballerini professionisti di Amici

La conferma è arrivata proprio da parte dello stesso, il quale ha rilasciato un’intervista a Lorella Cuccarini, che tra l’altro è un’altra professoressa della trasmissione. “Continuerò come professionista ad Amici, lo posso confermare. Non vedo l’ora”. Questo quanto dichiarato dal ballerino che ha così anticipato uno degli impegni più importanti della sua vita e lo ha fatto con grande felicità. Nel corso della chiacchierata con la Cuccarini, il ballerino ha poi citato la Celentano ricordando i suoi insegnamenti.

Le parole di Michele su Maria De Filippi

“Lei è sempre stata molto onesta con me, ha sempre creduto in me. Mi ha insegnato ad essere più sciolto, ad esprimermi di più anche attraverso le parole”. Queste le parole di Michele che ha poi voluto anche ringraziare Maria De Filippi, rivolgendo alla regina di Canale 5 delle parole davvero cariche di affetto e profonda stima. “Maria è sempre stata disponibile con tutti, ogni volta che avevamo bisogno di qualcosa ce lo faceva avere. Penso che questa opportunità mi permetterà di aiutare la mia famiglia economicamente. Vederli sorridere è stato uno dei più grandi regali che ho potuto fare loro”.