Vanessa Incontrada massacrata per l’outfit scelto al Tim Music Awards: “Ma perchè?”

0 SHARES Condividi Tweet

Ancora una volta Vanessa Incontrada è finita al centro delle critiche per l’outfit scelto al Tim Music Awards.

Nella serata di venerdì e sabato, 9 e 10 settembre 2022, è andato in scena su Rai 1 il Tim Music Awards, condotto come sempre da Vanessa Incontrada e Carlo Conti. Ebbene, la conduttrice pare abbia ricevuto una serie di critiche, soprattutto sui social per l’outfit scelto per l’occasione, soprattutto quello indossato per la seconda serata dei Tim Music Awards. MA facciamo un pò di chiarezza e capire cosa è accaduto e cosa non è piaciuto ai telespettatori.

Vanessa Incontrada, critiche per l’outfit scelto al Tim Music Awards

Vanessa Incontrada, come spesso accade ultimamente, è finita al centro delle critiche nelle scorse ore per l’outfit scelto per la seconda serata del Tim Music Awards, andato in onda su Rai 1 nella serata sabato 10 settembre. Proprio a pochi minuti dall’inizio della puntata, sui social sono arrivate tutta una serie di critiche nei confronti della conduttrice e dell’outfit scelto per lei e da lei. Vanessa ha indossato un abito scuro, lungo ed anche molto aderente. A criticare la Incontrada per lo più donne, che hanno anche lasciato dei commenti poco carini. Qualcuno ha sfoggiato la solita cattiveria, altri l’ironia e altri ancora un pò di sarcasmo, ma ciò che è certo è che Vanessa è stata ancora una volta vittima del web.

La conduttrice ancora vittima della cattiveria del web

“Ma perché la bellissima Incontrada si deve fasciare in quei vestiti orrendi che non la valorizzano?!”. Questo quanto scritto da una donna sul web e purtroppo sono stati tantissimi i messaggi simili pubblicati su Instagram ma anche su Twitter. “Con tutto il rispetto e tutto l’affetto, lo stilista lo possiamo denunciare. La vinciamo in prima istanza a mani basse”, ha scritto ancora un altro utente.

Le critiche e l’accusa di Selvaggia Lucarelli

“L’Incontrada palesemente vestita 2 taglie meno.. A sto punto lo fa apposta e basta”, ed ancora “Body shaming no, ma i vestiti si possono almeno criticare?“. In molti, quindi, hanno criticato l’abito, ma soprattutto la scelta della Incontrada di utilizzare degli abiti che non valorizzano il suo corpo, a prescindere dai chili presi. Tutto questo non è una novità, visto che da diverso tempo ormai la Incontrada è vittima di bodyshaming. Proprio su questa vicenda, in queste settimane è intervenuta la Lucarelli, che ha ampiamente criticato la conduttrice. La giornalista sostanzialmente ha fatto sapere che Vanessa, con questo suo comportamento, facendo ancora copertine promuovendo il body positivity non fa altro che ottenere l’effetto contrario.