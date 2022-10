Bella Ma’, Emanuela Aureli: “Cosa hanno detto su mio figlio, volevamo denunciare”

0 SHARES Condividi Tweet

Emanuela Aureli nel corso di una recente intervista rilasciata a Bella Ma’ ha rivelato che il figlio Giulio è sano e sta bene, e ha precisato che quelle circolate in rete altro non sono che delle fake news.

Una lunga intervista a “Bella Ma’” è stata quella rilasciata da Emanuela Aureli e trasmessa su Rai 2 nel pomeriggio di mercoledì 19 ottobre. Intervista nel corso della quale la celebre imitatrice ha colto l’occasione per smentire una particolare fake news che riguarda la sua famiglia. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando?

Emanuela Aureli intervistata da Pierluigi Diaco a Bella Ma’

Ospite di Pierluigi Diaco a Bella Ma’ ecco che Emanuela Aureli ha colto l’occasione per parlare non solo della sua vita professionale ma anche di un particolare aspetto che riguarda la sua vita privata e di cui, nelle ultime ore, si sta tanto parlando. Nello specifico stiamo facendo riferimento ad una particolare notizia che riguarda il figlio Giulio che secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni trapelate sul web sarebbe affetto da autismo.

La verità della celebre comica sul figlio Giulio

Emanuela Aureli ha quindi voluto cogliere l’occasione dell’intervista a Bella Ma‘ per rivelare la sua verità sulle reali condizioni di salute del figlio Giulio. Secondo quanto dichiarato dalla comica quelle emerse sul web altro non sono che delle fake news. La Aureli ha dichiarato di aver appreso della notizia tramite il web e ha voluto precisare che il figlio sta bene, è sano e non ha nessun problema per cui non ha completamente idea di come alcune persone possano aver detto una cosa del genere. Emanuela Aureli ha poi aggiunto “Come genitori volevamo denunciare, poi abbiamo preferito non stare a fossilizzarci su quanto accaduto”.

Il commento di Emanuela Aureli sulla sua splendida carriera

Dopo aver chiarito quali sono le reali condizioni di salute del figlio la comica ha proseguito parlando della sua carriera. A tal proposito ha voluto sottolineare di non essere mai riuscita a fare il salto troppo in alto ma di essersi sempre mantenuta alla giusta altezza. Nonostante ciò ha voluto comunque chiarire di aver fatto, nel corso della sua carriera, delle indimenticabili ed importanti esperienze. La comica ha poi voluto precisare di avere delle maschere solamente quando interpreta un determinato personaggio ma di essere poi completamente vera nella vita di tutti i giorni. E proprio questa normalità, ha poi affermato, potrebbe in alcuni casi farla apparire tanto debole. Nel corso della stessa intervista la Aureli ha poi colto l’occasione per parlare di Carlo Conti definendolo un fratello maggiore che gli ha insegnato tante cose importanti. Mentre invece a proposito di Raffaella Carrà ha rivelato di sentirne molto la mancanza.