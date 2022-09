Pierluigi Diaco debutta su Rai 2 con Bella Mà e fa una rivelazione

0 SHARES Condividi Tweet

Pierluigi Diaco debutta su Rai 2 con Bella Mà. Le anticipazioni del conduttore, il quale svela come è nato il nome.

Pierluigi Diaco è conosciuto da tutti per essere un grande conduttore, il quale in questi anni ha portato avanti dei progetti molto interessanti per la Rai. A partire proprio dalla giornata di oggi, Diaco inizierà una nuova avventura su Rai 2, con un programma intitolato Bella Mà. In passato, invece, si è dedicato ad altri progetti come Io e te, Io e te di notte e poi ancora Ti sento. A partire dalla giornata di oggi, invece, prenderà il via questo nuovo programma Bella Mà. In attesa del debutto, il conduttore ha voluto rilasciare un’intervista per il settimanale Tv sorrisi e canzoni, facendo delle importanti rivelazioni.

Pierluigi Diaco pronto a debuttare su Rai 2 con Bella Mà

Come abbiamo già anticipato, nella giornata di domani, alle ore 15.15 Pierluigi Diaco debutterà con un nuovo programma che andrà in onda su Rai 2, intitolato Bella Mà. Proprio riguardo questo nuovo format, nel corso di un’intervista che il conduttore ha rilasciato a Tv sorrisi e canzoni, pare abbia voluto svelare un retroscena che ha dell’incredibile.

L’aneddoto raccontato dal presentatore sul nome del programma

Il presentatore, ha raccontato di essersi recato lo scorso mese di gennaio davanti ad una scuola, facendo un sondaggio e interpellando i giovani alunni, al fine di scegliere il nome della trasmissione. Le alternative erano le seguenti ovvero Bella Mà e Scialla Mà, ma come possiamo ben capire, la prima ha vinto sulla seconda. Poi, Diaco ha aggiunto dell’altro ovvero ha raccontato come nessuno dei ragazzi lo abbia riconosciuto, tranne uno che lo aveva visto in televisione, proprio grazie alla sua nonna che lo segue nei suoi programmi. Ebbene, questo giovane in quella occasione gli disse di avere una band, così Diaco racconta di averla vista e sentita esibire una sera in un locale e di averli scelti per il suo programma. “Saranno la band ufficiale del programma”, ha fatto sapere Diaco. Il conduttore ha poi dato alcune anticipazioni su quello che vedremo.

Anticipazioni sul programma di Rai 2

Stando alle sue parole, il quiz sarà diviso in tre manche. Ogni volta, nella seconda ci sarà un ospite con tanto di intervista corale. Poi ci sarà l’arena dove si discuterà e verranno messe a confronto generazioni diverse. Ovviamente, come in ogni trasmissione, ci sarà un cast fisso formato da 20 concorrenti e 30 opinionisti, più i 5 ragazzi della band e l’ospite, per un totale di 60 persone fisse.