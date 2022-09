Massimo Giletti dopo l’attacco per Non è l’Arena, risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Massimo Giletti nel corso di una recente intervista rilasciata a Non è l’Arena ha rivelato alcune novità sulla nuova edizione di Non è l’Arena e ha colto l’occasione per rispondere alle critiche ricevute nel tempo.

Ha preso il via nella serata di domenica 11 settembre 2022 la nuova edizione del celebre programma di La7 condotto da Massimo Giletti ovvero Non è l’Arena. Un programma seguito con affetto e costanza da tantissimi telespettatori e all’interno del quale vengono affrontati argomenti di vario tipo. Proprio in occasione del ritorno in tv della celebre trasmissione il presentatore si è lasciato intervistare da Nuovo TV, settimanale al quale ha rilasciato diverse dichiarazioni rispondendo a degli attacchi ricevuti lo scorso anno. Ma esattamente, quali sono state le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Massimo Giletti di nuovo in televisione con Non è l’ Arena

Non è l’Arena, in onda su La7, è un programma di grande successo condotto da Massimo Giletti. All’interno di tale trasmissione vengono solitamente affrontati argomenti di vario tipo ma stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe che nel corso della fase iniziale di questa nuova edizione verranno affrontati maggiormente argomenti di tema politico. Ed inoltre vi saranno anche importanti ospiti come ad esempio il leader della Lega Matteo Salvini. Oltre alla politica Massimo Giletti darà spazio nella sua trasmissione anche ad altri importantissimi argomenti come ad esempio quello relativo alla guerra tra Ucraina e Russia. Ma non solo, verrà affrontato anche un tema purtroppo sempre attuale ovvero quello del femminicidio. Proprio a causa dell’argomento relativo alla guerra tra Russia e Ucraina nel corso della scorsa edizione della trasmissione il conduttore si è trovato coinvolto in diverse occasioni da critiche a proposito delle quali ha precisato “Attaccarmi è uno sport che piace a tutti”.

La reazione del conduttore alle critiche ricevute

Ma come reagisce Massimo Giletti alle critiche ricevute? Il conduttore nel corso dell’intervista rilasciata a Nuovo TV ha rivelato che in realtà ormai da diversi anni, ed esattamente dal lontano 2004, tende a non prestare più particolare attenzione a quello che è il pensiero delle altre persone su di lui. Il celebre conduttore ha quindi deciso di vivere la sua vita seguendo la sua strada senza pensare agli altri.

Le rivelazioni sulla nuova edizione di Non è l’Arena

Massimo Giletti ha poi proseguito la sua intervista facendo delle particolari rivelazioni sulla nuova edizione di Non è l’Arena. Nello specifico il celebre conduttore ha parlato di novità ma allo stesso tempo ha precisato che così come in passato verranno trattati determinati argomenti, uno tra questi è sicuramente quello relativo al femminicidio. A tal proposito Giletti sembrerebbe essersi posto delle domande sulla sicurezza delle donne in Italia. Parlando invece di quelli che sono i problemi che ad oggi riguardano il nostro Paese, come ad esempio quello relativo all’energia, Massimo Giletti ha rivelato il suo pensiero affermando che bisognerebbe agire con molta velocità altrimenti saranno molte le aziende che si troveranno costrette a chiudere. In generale il conduttore parlando dei problemi che riguardano l’Italia ha precisato che le cose potrebbero andare meglio se soltanto ognuno si comportasse in un determinato modo ovvero avendo rispetto per il bene pubblico come se fosse privato.