Grande fratello vip, Patrizia Groppelli rifiuta per un motivo

Grande fratello vip, Patrizia Groppelli dice di no al reality. Ecco cosa c’è dietro questo rifiuto. A spiegarlo lei in un post su Instagram.

Mancano ormai pochi giorni alla messa in onda del Grande fratello vip e sono tante le indiscrezioni che circolano. Il reality di Canale 5, con al timone Alfonso Signorini, prenderà il via il prossimo 19 settembre e tante, tantissime sono le indiscrezioni. Al momento di ufficiale sui concorrenti c’è la partecipazione di Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati. Si è anche parlato della possibile partecipazione di Patrizia Groppelli, ma cosa c’è di vero?

Grande fratello vip, Patrizia Groppelli smentisce la partecipazione al reality

Qualcuno aveva confermato la partecipazione di Patrizia Groppelli al Gf vip, ma sostanzialmente quest’ultima ha detto di no. A spiegare i motivi della sua mancata partecipazione è stata proprio lei, Patrizia confermando che queste voci circa la possibile partecipazione fossero vere. Nella serata di domenica, attraverso un post molto lungo che Patrizia ha pubblicato sui social, ha spiegato i motivi che l’hanno portata a dire di no al reality di Canale 5. La Groppelli nello specifico, attraverso il suo post ha spiegato di aver avuto un’estate piuttosto complicata e anche molto sofferente.

Vere le voci sulla partecipazione, poi svela perché ha dovuto rinunciare

Stando alle sue parole, il padre ha avuto un problema di salute importante che l’ha destabilizzata parecchio e che ovviamente l’ha impegnata tanto. Inoltre, a dire dalla stessa anche il suo Aristotele purtroppo è stato male ed ha subito l’ennesima operazione per un mastocitoma. Insomma, tra i problemi di salute del padre e del suo cane, Patrizia non se l’ è sentita di assentarsi e chiudersi all’interno della casa più spiata d’Italia. A malincuore, quindi, ha dovuto dire di no. Questo quanto spiegato dalla stessa in un post che ha pubblicato su Facebook, sottolineando di non essersi sentita di abbandonare la sua famiglia in un momento così tanto delicato ed importante. Ha così confermato come le notizie sulla sua partecipazione al Gf vip fossero vere visto che la proposta è arrivata a maggio, ma poi ha dovuto rifiutare per tutti i problemi che sopra abbiamo elencato.

Il noto di Patrizia, il post e la spiegazione

Dopo un primo rifiuto, Patrizia ci avrebbe ripensato, salvo poi cambiare idea per le condizioni di salute del padre. “Non me la sono più sentita, e mi è dispiaciuto molto, non me la sono sentita di portarmi dentro tutte le mie preoccupazioni“. La donna, attraverso il suo post, si è anche scusata con la produzione che all’ultimo minuto è dovuta correre ai ripari, dopo la sua risposta negativa. Poi, in conclusione, ha aggiunto che presto e spesso la vedremo ospite nel programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, ovvero Mattino 5.