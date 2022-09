Separazione Totti-Blasi, Fabrizio Corona lancia la bomba: “Si tradiscono da anni”

0 SHARES Condividi Tweet

Sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi interviene adesso Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi dice di voler raccontare tutta la verità.

Fabrizio Corona torna all’attacco e questa volta è intenzionato a dire tutta la verità, la sua verità, sulla relazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I due sono stati i protagonisti principali del gossip di questa estate 2022 e su questo non ci sono dubbi. Adesso, dopo le ultime dichiarazioni di Francesco, il quale ha confessato di non essere stato il primo a tradire e di aver scoperto il tradimento di Ilary, l’ex re dei paparazzi è tornato sui social più carico che mai, dicendo di avere tanto da dire sull’ex coppia. Ma cosa sta accadendo?

Fabrizio Corona torna più carico che mai e parla di Francesco Totti e Ilary Blasi

Dopo le parole dichiarate da Francesco nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Il corriere della sera, Fabrizio Corona è tornato all’attacco. Le dichiarazioni dell’ex Capitano della Roma hanno fatto parecchio scalpore, per il semplice fatto che ha ribaltato tutta la situazione, dicendo di non essere stato lui il primo a tradire ma di aver visto e scoperto dei messaggi di Ilary che non hanno lasciato adito a nessun dubbio. Fabrizio Corona, in questo clima di guerra tra i due, è tornato sui social a ribadire il fatto di avere in mano dei documenti, foto e tanto altro su Francesco e Ilary, che possono confermare il fatto che i due si tradiscono a vicenda ormai da diverso tempo.

L’ex re dei paparazzi promette di svelare la verità

Ricorderete quando nel 2018, quando Ilary era la conduttrice del Gf vip, quest’ultima ha avuto uno scontro in diretta tv con Fabrizio e quest’ultimo non ha di certo dimenticato il trattamento subito davanti a milioni di italiani.” Quel giorno, la Queen di Ladispoli voleva darmi lezioni di moralità”, ha detto Fabrizio nelle sue Instagram stories pubblicate nelle scorse ore. L’ex re dei paparazzi ha ripreso un po’ quanto accaduto con Ilary, dicendo di essere di certo dispiaciuto per i figli della coppia ma ha sottolineato ancora come il loro matrimonio non sia mai stato basato sul vero amore. “Ero il re di questo lavoro in quel periodo e settimana prossima vi racconterò tutta la storia con tanto di foto”. Queste ancora le parole di Fabrizio, il quale ha aggiunto che adesso è sicuramente arrivato il momento di dire tutta la sua verità.

“Si sono sfruttati l’un l’altro, questo non è amore”, le forti dichiarazioni di Corona

Fabrizio ha ribadito ancora di sapere con certezza che da anni i due si tradiscono a vicenda e che non si sono mai amati “ma sfruttati l’un l’altro” Insomma, Corona ha promesso di parlare e di dire la sua verità su Ilary e Francesco. In molti non attendono altro che questo momento. Ma cosa avrà mai da dire l’ex re dei paparazzi?