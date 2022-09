E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici inizia una nuova stagione con una domanda

0 SHARES Condividi Tweet

Torna il programma E’ sempre mezzogiorno e Antonella Clerici saluta in modo particolare i suoi telespettatori.

Nella giornata di ieri, lunedì 12 settembre è iniziata la nuova stagione di E’ sempre mezzogiorno, la trasmissione condotta da Antonella Clerici. Ebbene, come già accaduto lo scorso anno, la prima puntata è stata un successone ed è stata seguita davvero da milioni di telespettatori che pare non aspettassero altro che il ritorno di Antonella.

E’ sempre mezzogiorno, torna il programma di Antonella Clerici

Il debutto per questa nuova stagione di E’ sempre mezzogiorno, il programma di Antonella Clerici su Rai 2, è stato davvero un grande successo. La puntata di ieri, è stata seguita da milioni di telespettatori che hanno anche commentato quanto accaduto sui social. Ad inizio puntata, Antonella si è rivolta ai telespettatori, chiedendo ai più fedeli “Come state? Mi viene spontaneo chiedervelo”. Essendo appena tornati dalle vacanze e dopo qualche mese di stop, Antonella ha voluto parlare ai suoi telespettatori, dicendo che parlando a distanza di mesi è lecito fare queste domande.

I saluti della conduttrice, Antonella parla ai suoi telespettatori

Così la conduttrice ha iniziato questa nuova stagione del programma, la terza. La conduttrice, continuando a parlare con il suo pubblico ha detto che è come se li vedesse, uno per uno, molti seduti sul divano intenti a guardarli, altri invece intenti ad accompagnare i propri figli a scuola, visto che ieri si è anche tornati in aula.” Vi terremo compagnia anche quest’anno e parleremo di molte cose cucinando“, ha aggiunto ancora la conduttrice che in studio ha ritrovato anche i suoi più fedeli collaboratori tra cui Lorenzo Biagiarelli. Squadra che vince non si cambia e proprio per questo la Rai ha deciso di puntare ancora una volta sugli stessi personaggi per questa ennesima stagione televisiva.

I complimenti di Antonella

Prima di prendere il via con la trasmissione, però, Antonella ha tenuto a fare i complimenti ad anche i suoi personali auguri alla nazionale di pallavolo italiana che nella giornata di domenica hanno vinto ottenendo dei risultati davvero straordinari. “I nostri ragazzi sono diventati campioni del mondo! Sono giovanissimi, pensate che su 14, 12 sono esordienti. Sono davvero molto giovani”. Queste ancora le parole della Clerici che ha sottolineato come ci sia stato un cambio generazionale che sicuramente ha fatto tanto bene.