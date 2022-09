Sonia Bruganelli umiliata: “Non sei nessuno senza tuo marito”, lei prima replica ma poi cancella il post

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli è finita ancora una volta nel mirino di una tiktoker famosa, la quale le ha riservato delle parole al veleno.

Sonia Bruganelli continua ad essere ad essere spesso sotto i riflettori ed al centro della bufera. Dopo essere stata confermata come opinionista del Grande fratello vip per il secondo anno consecutivo, Sonia adesso si sta preparando per il grande ritorno. Ad ogni modo, è molto attiva sui social e proprio in questo mondo virtuale, finisce spesso per essere al centro della polemica. Ecco che proprio in queste ore Sonia è finita nel mirino di una tiktoker. Tra le due è stato un duro botta e risposta. Ma cosa è accaduto? Facciamo un po’ di chiarezza.

Sonia Bruganelli finisce nel mirino di una famosa Tik toker

Sonia Bruganelli, la nota opinionista del Grande fratello vip e moglie di Paolo Bonolis in questi giorni è finita nel mirino di una nota e famosa Tiktoker. Stiamo parlando di Rita de Crescenzo, la napoletana che in questi ultimi anni è diventata una vera e propria star di Tik Tok e che ha raggiunto una grande popolarità. Proprio nelle ultime ore, però, Rita si sarebbe espressa su Sonia Bruganelli e molte sue dichiarazioni hanno fatto parecchio discutere. Ma cosa ha riferito?

Rita De Crescenzo contro la moglie di Paolo Bonolis, le parole al veleno

Rita De Crescenzo pare che già in diverse occasioni avesse fatto intendere di non ritenere Sonia molto simpatica e proprio le dichiarazioni che ha rilasciato in queste ore, lo ha confermato. La nota tiktoker infatti, nelle scorse ore si è scagliata contro la moglie di Paolo, lanciando una frecciatina molto velenosa. “Grande Sonia, grande artista, devi ringraziare Paolo Bonolis però, perché tu non sei nessuno, mentre Paolo è un grande maestro televisivo…”. Queste le parole dichiarate da Rita, facendo riferimento a Sonia ed al fatto che oggi la donna deve il suo successo proprio al fatto di essere la moglie di Paolo Bonolis.

Sonia risponde alle accuse ma poi elimina il post

Ma non finisce qui, visto che Rita ha ancora aggiunto che oggi Sonia deve ringraziare sicuramente il marito se può permettersi tutto quello che ha, a cominciare da pellicce di grande valore. Come spesso accade, Sonia che di attacchi ne riceve davvero tanti, non è rimasta a guardare ed ha risposto per le rime. Attraverso le sue Instagram stories Sonia, pare che abbia risposto a Rita utilizzando delle parole al veleno, post che però è stato immediatamente cancellato subito dopo.