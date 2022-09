Mara Venier: “Sono leale e diretta ma me la fanno pagare”

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier torna in onda con Domenica in e già dalla prima puntata ottiene un successo straordinario. A pochi giorni dal ritorno rilascia un’intervista e fa una confessione inaspettata.

Domenica 11 settembre è tornato in onda uno dei programmi più amati della televisione italiana, ovvero Domenica in. Come sempre, al timone lei, la grande Mara Venier, considerata una delle conduttrici più amate di sempre. Ebbene, si tratta della 14esima edizione condotta da Mara che ha così battuto un record, ovvero quello detenuto da Pippo Baudo il quale è stato al timone di 13 edizioni del programma. Lei quest’anno lo ha battuto.

Nel corso della prima puntata di Domenica In, Mara Venier ha ottenuto un grandissimo successo, grazie anche agli ospiti che sono intervenuti in studio. Tra questi Loretta Goggi e Alberto Matano, ma anche Francesca Barra e Claudio Santamaria. Non sono mancati i momenti divertenti, ma anche di riflessione. La puntata, come sempre, è stata seguita da milioni di persone, che molto probabilmente non vedevano l’ora di rivedere Mara in tv. Nello specifico, Domenica in ha toccato il 18% di share, ovvero un grandissimo risultato ottenuto da tutto lo staff, ma soprattutto da lei, Mara che come sempre riesce a trovare la chiave giusta per entrare nelle case e nel cuore di tutti i telespettatori.

Da sempre Mara ha portato avanti il suo lavoro con grande passione e amore e questa è stata da sempre la chiave del suo successo. Con i suoi ospiti è sempre stata molto empatica e non ha neppure mai negato un abbraccio quando è stato il momento di darlo. Nel corso di un’intervista che la conduttrice ha rilasciato in questi giorni a Radiocorriere Tv sembra che la conduttrice abbia confessato di aver vissuto un momento in cui è arrivata la vera svolta nella sua carriera. Mara si è riferita a quel periodo in cui è esplosa la pandemia, quando tutte le certezze sono crollate e la paura ha preso il sopravvento, ma lei è ha deciso di andare avanti con Domenica in, nonostante ovviamente avesse tanta paura.

Sempre nel corso della stessa intervista, la conduttrice ha parlato poi della sua carriera e del suo lavoro, dicendo di aver pagato un prezzo davvero molto alto per il suo modo di essere e per la caratteristica che l’ha da sempre contraddistinta, ovvero dire le cose in faccia. “Mi piaccio così, sono una persona leale e diretta”, ha aggiunto la conduttrice.