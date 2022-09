E’ sempre mezzogiorno, la Clerici fa una gaffe e chiede subito scusa

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici è tornata in tv con il programma E’ sempre mezzogiorno. Diversi i momenti esilaranti della puntata, come quello in cui la conduttrice ha commesso una gaffe.

Riparte il programma targato Rai e condotto da Antonella Clerici, ovvero E’ sempre mezzogiorno. Proprio ieri, lunedì 12 settembre la nota conduttrice è tornata in onda con il programma, uno tra i più amati di Rai 1. Un grande ritorno per lei e per tutti i telespettatori che aspettano con ansia di rivedere Antonella in tv tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince non si cambia, è questo il detto ufficiale ed è anche quello che ha pensato la Rai, visto che non ha cambiato il cast del programma. Al suo fianco, come sempre Lorenzo Biagiarelli, lo chef che però tra poche settimane sarà anche impegnato con Ballando con le stelle. Ad ogni modo, la nuova stagione di E’ sempre mezzogiorno è iniziata con qualche piccola novità, come ad esempio un nuovo gioco, il Gioco della mucca Lola.

Antonella Clerici torna in tv con E’ sempre mezzogiorno

Nel corso della prima puntata di E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici in studio ha riaccolto tutti i protagonisti della scorsa edizione. Non è mancato anche lo chef siciliano Fabio Potenzano, il quale ha dato a tutti i telespettatori la ricetta di un dolce molto buono a base di uva. E’ stato proprio durante la chiacchierata e la preparazione della ricetta che è accaduto qualcosa di inaspettato.

Gaffe della conduttrice nel corso della prima puntata

Ad un certo punto, infatti, Potenzano avrebbe chiesto alla Clerici di imburrare gli stampini da muffin. La conduttrice, forse emozionata per essere la prima puntata o distratta da qualcosa, ha iniziato ad imburrare gli stampini, ma quelli sbagliati, ovvero quelli già imburrati dallo chef. Il cuoco si è accorto dell’errore, facendolo notare alla Clerici la quale si è tanto imbarazzata. “Scusate, oh che stupida”, avrebbe detto Antonella la quale però non è nuova a queste gaffe.

Simpatico siparietto tra Lorenzo Biagiarelli e Daniele Persegani

Ma non finisce qui, visto che ad un certo punto della puntata, la conduttrice si sarebbe resa conto del fatto che Biagiarelli parlava di ballo con Daniele Persegani. A quel punto, la conduttrice avrebbe detto che il sogno di Persegnani fondamentalmente è quello di andare a Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci, al quale quest’anno parteciperà proprio Lorenzo Biagiarelli. La conduttrice a tal riguardo avrebbe in qualche modo stuzzicato Lorenzo facendo sorgere una simpatica rivalità tra i due, su chi fosse più bravo nel ballo.