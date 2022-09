Totti Blasi, Alex Nuccetelli senza freni a I fatti vostri: “Sono amico di Totti e per questo non posso”

0 SHARES Condividi Tweet

Alex Nuccetelli è stato ancora una volta in tv, nel salotto de I fatti vostri. L’amico di Francesco ha svelato altri retroscena.

Sulla fine della relazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi si sono espressi in tanti, amici, conoscenti, colleghi. Ad un ogni modo, chi ha parlato sin da subito, spiegando anche tanti retroscena su Ilary e Totti è stato lui, Alex Nuccetelli. Quest’ultimo oltre ad essere l‘ex marito di Antonella Mosetti è anche un amico storico di Totti ed inevitabilmente anche di Ilary. Alex è stato ospite in diversi programmi televisivi ed ha parlato in diverse occasioni, riportando anche alcune dichiarazioni rilasciate dallo stesso Francesco Totti. Nella giornata di ieri Alex ha parlato ancora una volta. Ma cosa ha riferito?

I fatti vostri, nel salotto di Salvo Sottile e Anna Falchi parla lui Alex Nuccetelli

Nella giornata di ieri è iniziata la nuova edizione de I fatti vostri, il programma di Rai 2 che vede al timone Salvo Sottile e Anna Falchi. Ebbene, proprio durante la prima puntata dell’edizione 2022-2023 del programma è intervenuto lui, Alex Nuccetelli, il migliore amico di Totti. Dopo le ultime dichiarazioni davvero scioccanti e scoppiettanti, rilasciate da Totti nel corso di un’intervista al Corriere della sera, Alex è tornato a parlare della separazione tra l’ex calciatore e la conduttrice de L’Isola dei famosi.

Il miglior amico di Totti si espone ancora una volta

Il migliore amico dell’ex capitano della Roma ha svelato ancora alcuni retroscena su questa ex coppia tanto chiacchierata degli ultimi tempi. Pare che durante la chiacchierata con Salvo Sottile e Anna Falchi, lui abbia svelato un retroscena che ha dell’incredibile e legato a Mediaset. Stando alle sue parole, quindi, sembra che il fatto che Alex sia amico di Francesco, ha fatto si che qualcuno gli abbia chiuso le porte in Mediaset. Che dietro questa mossa possa esserci Ilary Blasi?

Nuccetelli commenta le ultime dichiarazioni di Ilary

Una cosa è certa, ovvero che durante la chiacchierata a I fatti vostri, Salvo ha riferito al suo ospite che Ilary, dopo le dichiarazioni dell’ex marito ha fatto sapere che ben presto romperà il silenzio e che con le cose che ha da dire, potrebbe rovinare la vita a ben 50 famiglie, facendo quindi ben capire che Francesco non è stato un marito fedele. Alex però non ha voluto commentare queste dichiarazioni e sembra che abbia solo voluto dare un consiglio a Totti. “Penso che se parli del bene dei figli devi farti un esame di coscienza e andare un po’ più piano…”. Queste le parole di Alex, che ha voluto far intendere che forse Ilary dovrebbe stare zitta, solo per il bene dei figli.