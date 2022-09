Bruganelli e Paolo Bonolis prendono in giro Totti e la Blasi, il web li massacra: “Pensate a voi”

0 SHARES Condividi Tweet

Anche Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis dicono la loro sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Sui social scoppia una polemica.

Francesco Totti e Ilary Blasi sono sempre al centro della polemica e del gossip. Ormai su questo non c’è proprio alcun dubbio. L’annuncio della separazione è arrivato soltanto a luglio e da quel momento non si è fatto altro che parlare di loro, di quelli che possono essere stati i motivi che hanno portato l’ex calciatore e la conduttrice a dirsi addio dopo circa 20 anni di matrimonio. Sulla loro situazione sono davvero intervenuti in molti, parlando e dando la propria opinione. In queste ultime ore, invece, sui social è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. A commentare, soprattutto le ultime dichiarazioni di Francesco e Ilary, sono stati Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Molto probabilmente la coppia ha utilizzato delle parole che non sono proprio piaciute, perché apparse piuttosto pungenti e ironiche. Ma cosa è accaduto?

Ilary Blasi e Francesco Totti, sulla separazione intervengono anche Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Nelle ultime ore, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno commentato la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Alcune parole, considerate ironiche e pungenti, non sono passate inosservate ed hanno fatto infuriare il popolo del web. Sonia, nello specifico, sul proprio account Twitter ha fatto una battuta sulla vicenda dei Rolex, gli orologi che sappiamo essere molto costosi e che Ilary avrebbe “rubato” all’ex marito, con la complicità del suo ex suocero. Questa la versione raccontata da Totti. “Dopo la guerra dei roses abbiamo la guerra dei Rolex cit. Paolo Bonolis“. Questo quanto scritto da Sonia Bruganelli sul suo account Twitter, parole che hanno dato il via ad una polemica infinita.

La frase della coppia sui Twitter scatena la bufera

Diversi i commenti, alcuni simpatici e ironici, altri invece critici e polemici. Qualcuno ha consigliato a Sonia e Paolo di guardare più al loro matrimonio piuttosto che commentare altre situazioni, facendo intendere che i due stiano insieme solo per interessi e questioni burocratiche. A questo commento, così tanto pungente, Sonia non ha potuto non rispondere, scrivendo semplicemente “Impazzisco” e aggiungendo tante risate. Ad ogni modo, il commento di questo utente social è stato condiviso anche da altri, che più o meno hanno fatto intendere di essere d’accordo. “Voi stati insieme solo per convivenza, lo abbiamo capito tutti“, scrive un altro utente.

Piovono commenti e critiche, Sonia risponde a tono

Effettivamente è da un po’ di tempo che si parla di una possibile crisi tra i due che non è stata proprio confermata, anzi smentita. Recentemente l’opinionista del Grande fratello vip ha rilasciato delle dichiarazioni che in qualche modo hanno lasciato senza parole. Sonia ha fatto sapere che i due hanno scelto di vivere in due palazzi separati, ma che comunicano avendo un terrazzo in comune, scelta fatta per preservare la propria indipendenza e il proprio matrimonio. Sonia, come spesso accade, ha deciso di rispondere a tono a questi commenti, facendo intendere che in realtà non ci sia alcuna convenienza a tenere insieme i due.