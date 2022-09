Domenica in, Loretta Goggi: “Perchè ho detto addio alla Rai”

0 SHARES Condividi Tweet

Loretta Goggi nella giornata di ieri, domenica 11 settembre, è stata ospite della prima puntata di Domenica In. L’intervista della showgirl è stata molto interessante e ricca di confessioni inedite.

Nella giornata di ieri, domenica 11 settembre 2022 è andata in onda la prima puntata di Domenica in, la prima della stagione televisiva 2022/2023. Al timone del programma come sempre lei, Mara Venier la quale ha ospitato diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo, del cinema e della musica italiana. Uno degli ospiti più attesi è stato sicuramente lei, Loretta Goggi, grande artista ed anche grande amica della conduttrice. La nota artista si è lasciata andare ad una intervista davvero molto interessante, nel corso della quale ha svelato diversi aneddoti inediti della sua vita privata. Procediamo con ordine.

Domenica in, ospite della prima puntata Loretta Goggi

Nel corso della prima puntata di Domenica in, andata in onda ieri domenica 11 settembre, Mara Venier ha ospitato diversi personaggi noti della musica italiana, dello spettacolo e del cinema. La conduttrice ha così intervistato una delle donne più amate del mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di Loretta Goggi, che pare sia già pronta a tornare in onda con il programma di Carlo Conti, Tale e quale show, dove come sempre sarà al fianco di Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

La showgirl parla del suo matrimonio con Gianni Brezza

Nel corso dell’intervista, Loretta è stata un fiume in piena ed ha svelato alcuni particolari inediti della sua vita privata ed anche della sua carriera. Ha parlato anche di alcuni artisti, uno tra tutti Lucio Battisti e poi ancora ha parlato del matrimonio con Gianni Brezza, che purtroppo è venuto a mancare nel 2011 e che mai è stato da lei dimenticato. Parlando con Mara ha voluto ricordare un aneddoto molto importante, ovvero la proposta di matrimonio ricevuta dall’uomo della sua vita. Pare che questa sia avvenuta durante una partita Roma Juventus che lui stava guardando in tv, mentre lei era in ufficio a lavorare. “Goggi, ma perchè non ci sposiamo?”, avrebbe detto Gianni.

La confessione sul rapporto con la Rai

Inevitabilmente Loretta non ha potuto non parlare della sua carriera, ricca di grandi successi. Poi ad un certo punto ha svelato qualcosa di inedito. La showgirl, attrice e conduttrice per diverso tempo è stata lontana dalla Rai e proprio nel corso dell’intervista ha parlato di questo confessando di aver accettato diverse cose che non avrebbe dovuto accettare e di aver rifiutato qualcosa che proprio non era adatto alla sua persona. “La Rai mi chiese di cambiare volto, volevano novità e risultati. Quello è stato il mio addio alla Rai”. Effettivamente, per diverso tempo Loretta è stata lontana dalla Rai, salvo tornare poi negli ultimi anni.