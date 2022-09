Ilary Blasi al veleno contro Totti “Ognuno è responsabile delle proprie azioni”

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi replica all’intervista di Francesco Totti e fa intendere di sapere cose che potrebbero far saltare tante famiglie.

Si continua a parlare della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo la notizia arrivata soltanto lo scorso mese di luglio. Ebbene, dopo tante indiscrezioni, adesso sembra si stia iniziando a capire cosa effettivamente è accaduto tra i due. Dopo circa 20 anni di relazione, i due si sono lasciati e la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Dopo mesi di silenzio, adesso Francesco Totti ha deciso di parlare ed ha fatto delle dichiarazioni molto importanti. Ilary però, non è rimasta a guardare ed ha ribattuto a muso duro alle parole del suo ex marito. Ma cosa sta accadendo?

Francesco Totti rompe il silenzio e racconti particolari inediti della separazione da Ilary Blasi

Ebbene si, nelle scorse ore Francesco Totti ha deciso di rompere il silenzio e raccontare cosa è accaduto con l’ex moglie. Francesco, dopo l’annuncio diffuso dall’Ansa lo scorso mese di luglio, annunciando la separazione da Ilary, nelle scorse ore ha parlato e fatto chiarezza, svelando di non aver tradito lui per primo. L’ex capitano della Roma, infatti, ha confessato di aver scoperto un tradimento di Ilary e che per lui questo sia stato uno choc.

La depressione, la scoperta del tradimento di Ilary, la storia con Noemi Bocchi

L’ex calciatore ha confessato di aver vissuto un momento davvero difficile, dove ha rischiato addirittura una brutta depressione, dopo aver appeso le scarpe al chiodo e dopo la morte del padre. Poi la scoperta del tradimento, che per lui è stato un vero e proprio choc. Nel corso dell’intervista, però, Francesco ha ammesso di avere una storia d’amore con Noemi Bocchi, con la quale pare prima si frequentasse come amico, ma poi sarebbe nato l’amore. Riguardo la separazione da Ilary, come avevamo già capito, le cose non sono molto semplici e Francesco ha fatto intendere che potrebbero finire in tribunale.

Qual è stata la reazione di Ilary?

Qual è stata la reazione di Ilary? La conduttrice ha risposto dicendo che ha sempre cercato di tutelare i suoi figli e che anche oggi continuerà a farlo, aggiungendo che ognuno è responsabile delle proprie azioni. Alcune fonti vicine alla coppia, però, hanno fatto sapere che in questi anni purtroppo Ilary ha visto cose che se venissero svelate “potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie”.