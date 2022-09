I fatti vostri, Salvo Sottile fa una rivelazione inattesa sul suo futuro “Cosa vorrei”

0 SHARES Condividi Tweet

Salvo Sottile pronto a tornare con il programma I fatti vostri, al fianco di Anna Falchi. Il conduttore rilascia un’intervista e racconta alcuni suoi sogni e svela importanti dettagli.

Salvo Sottile è uno dei conduttori più amati degli ultimi anni e al timone di una trasmissione Rai, molto seguita dai telespettatori. Parliamo della trasmissione I fatti vostri, che andrà in onda per questa nuova stagione televisiva, a partire dalla giornata di oggi, lunedì 12 settembre 2022 su Rai 2 a partire dalle ore 11.10 fino alle ore 13.00 circa. Al timone del programma non ci sarà soltanto lui, Salvo ma anche Anna Falchi. L’azienda ha deciso di puntare ancora una volta su tutti e due, visto il grande successo ottenuto l’anno scorso. Nel corso di un’intervista che il conduttore ha rilasciato in questi giorni, Salvo ha anche svelato quelli che sono i suoi sogni ed anche i progetti futuri.

Salvo Sottile torna in tv con I fatti vostri da oggi lunedì 12 settembre

Salvo Sottile è pronto a tornare in tv con la nuova stagione de I fatti vostri, in onda a partire da oggi, lunedì 12 settembre su Rai 2. Il conduttore sarà ancora una volta al timone del programma insieme ad Anna Falchi, dopo che lo scorso anno insieme hanno ottenuto un grandissimo successo. Nel corso di un’intervista che il conduttore ha rilasciato al settimanale Nuovo tv, sembra aver fatto delle anticipazioni molto interessanti sul programma e su quelli che sono i suoi progetti futuri.

Il conduttore svela alcuni inediti retroscena e parla dei suoi sogni

Stando alle sue parole, il conduttore ha confessato quello che è il suo sogno, ovvero cercare di sviluppare ancora di più il lato dell’intrattenimento, che fino a pochi anni fa era un tabù per un giornalista come lui. Adesso, invece, per Salvo questa via potrebbe essere interessante da percorrere. Per quanto riguarda il suo programma, il conduttore ha svelato alcune anticipazioni dicendo che il format sarà sostanzialmente lo stesso. L’unica vera novità potrebbe essere rappresentata da un nuovo spazio, chiamato “Un caffè con…“.

Il rapporto con Anna Falchi

Stando alle parole dichiarate dal conduttore, questo spazio sarà un intermezzo dove ci sarà un personaggio piuttosto noto che parlerà di se e si racconterà in modo intimo, privato, svelato aspetti inediti della propria vita ai telespettatori. Inevitabilmente, il conduttore ha parlato del rapporto con Anna Falchi. “Anna e io insieme ci divertiamo, oltre a volerci bene davvero e a stimarci”.