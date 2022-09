Festival di Sanremo 2023, Amadeus lancia anticipazioni che incuriosiscono

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus pronto a lanciare importanti anticipazioni sul Festival di Sanremo 2023. Cosa ha riferito il conduttore?

Si torna a parlare del Festival di Sanremo 2023, nonostante comunque manchi ancora qualche mese all’inizio della manifestazione canora più importante del nostro paese. L’edizione 2023 sarà condotta ancora una volta da Amadeus, il noto conduttore televisivo che è al suo quarto Sanremo consecutivo.

Festival di Sanremo 2023, le anticipazioni di Amadeus

Nella serata di ieri, intanto, lunedì 12 settembre 2022 è iniziata la nuova stagione de I soliti ignoti, con al timone proprio lo stesso Amadeus il quale è pronto a tornare anche sabato 17 settembre su Rai 1 con Arena Suzuki 60, 70, 80 e 90. Per lui però gli impegni non finiscono qui, visto che condurrà L’anno che verrà, la trasmissione che va in onda il 31 dicembre che ci accompagna proprio nel nuovo anno, insieme a tantissimi ospiti. Infine, ci sarà proprio il Festival di Sanremo e la macchina operativa pare che si sia già messa all’opera per portare in scena uno spettacolo davvero straordinario.

Non solo nuove generazioni sul palco dell’Ariston, ecco le parole di Ama

Sappiamo già che la madrina della prima e dell’ultima serata sarà Chiara Ferragni e che ad affiancare Amadeus ci sarà anche Gianni Morandi. Il Festival andrà in scena dal 7 all’11 febbraio. Di questo e tanto altro ne ha parlato lo stesso Amadeus nel corso di un’intervista che ha rilasciato a RadiocorriereTV. Riguardo il Festival, pare che il conduttore abbia sottolineato il fatto che sul palco dell’Ariston saliranno cantanti attuali con pezzi attuali, senza limiti di età. Dunque, questo vorrà dire solo una cosa, ovvero che non ci saranno solo nuove generazioni. “Tutto ciò che è attuale dev’essere presente sul palco dell’Ariston”.

Altri impegni di Amadeus, i tanti progetti del conduttore

Ad ogni modo, nel corso dell’intervista Amadeus ha anche parlato di un altro programma musicale che lo vede al timone, ovvero Arena Suzuki che quest’anno avrà una grande novità. Quale? La presenza degli anni ’90 che stando a quanto riferito dal conduttore, sono stati meno forti di quelli precedenti ma comunque importanti e il pubblico sarà ben felice di riascoltare questi brani e ballarli. Ed ancora, poi, Amadeus ha parlato di 3 appuntamenti all’Arena di Verona, dove saliranno artisti come Gloria Gaynor, Ricchi e Poveri, Grignani, Tozzi, Raf, Max Pezzali, Corona, Los Locos e tantissimi altri.