Gf vip, bomba su una concorrente ritirata, il motivo è incredibile

Biagio D’Anelli ha lanciato due vere e proprie bombe su due concorrenti del Gf Vip. Uno si sarebbe addirittura ritirato. Per quale motivo?

Mancano ormai pochi giorni all’inizio del Grande fratello vip, ovvero il reality di Canale 5 che è giunto alla settimana edizione, condotto ancora una volta da Alfonso Signorini. Ebbene, a curare le vicende dei possibili concorrenti al momento c’è lui, Biagio D’Anelli il quale lo scorso anno è stato dentro la casa per qualche tempo e conosce bene le dinamiche del gioco, così come quelle del mondo del gossip. Pare che nelle scorse ore, sia stato proprio lui a lanciare un’indiscrezione, uno scoop su alcuni dei nuovi concorrenti del reality. Ma di chi si tratta? Cosa ha riferito Biagio?

Gf vip, torna il reality più amati di Canale 5

La nuova edizione del reality avrà inizio il prossimo 19 settembre, ovvero lunedì. La porta rossa più famosa d’Italia si appresta a riaprirsi e tanti saranno i concorrenti che prenderanno parte a questa edizione che non è ancora iniziata ma è già finita al centro della bufera per la partecipazione di un concorrente che ha confessato di essere sieropositivo. Nell’attesa di scoprire chi saranno i concorrenti del reality, Biagio D’Anelli ha voluto dare delle anticipazioni piuttosto scioccanti.

Biagio D’Anelli lancia una vera bomba su un possibile concorrente

Nelle scorse ore ha pubblicato così delle Instagram stories lanciando un vero e proprio scoop su una concorrente che entrerà nella casa più spiata d’Italia la prossima settimana. Biagio ha scritto che un concorrente della prossima edizione del reality che sta per entrare in casa, ha un’abitudine piuttosto particolare, ovvero “quella di..varca la porta e trema…”. Queste le parole di Biagio che hanno destato parecchi dubbi e creato un alone di mistero.

Altra bomba su una gieffina, tradimenti e notte di passione con calciatore

Non è finita qui, visto che Biagio ha scritto ancora che una concorrente della prossima edizione del reality si è ritirata perché avendo avuto una notte di passione con un noto calciatore di serie A e questo sarebbe costato un grande divorzio non il Gf. Insomma una vera e propria bomba quella lanciata dall’opinionista ed ex gieffino che parla di tradimenti. Adesso i riflettori sono tutti puntati sui concorrenti. Chi sarà mai questa gieffina?