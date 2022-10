Totti-Blasi, Ilaria D’Amico senza mezzi termini: “Cosa mi sembrano e cosa provo per loro”

0 SHARES Condividi Tweet

Ilaria D’Amico nel corso di una recente intervista rilasciata a Repubblica ha colto l’occasione per parlare della separazione tra Totti e la Blasi affermando di provare per loro tenerezza.

Ilary Blasi e Francesco Totti continuano a trovarsi al centro dell’attenzione mediatica. Molti sono coloro che nel corso dei mesi passati hanno commentato quanto accaduto esprimendo il proprio pensiero, e tra questi vi troviamo anche la celebre conduttrice televisiva e giornalista Ilaria D’Amico che ha rivelato di provare per l’ex coppia tenerezza. Ma, quali sono state di preciso le sue parole?

Ilaria D’Amico pronta al debutto in Rai con “Che c’è di nuovo”

Dopo una pausa durata circa un anno nel corso della quale ha scelto di dedicarsi alla famiglia ecco che Ilaria D’Amico è pronta a fare il suo debutto su Rai 2 con “Che c’è di nuovo”. Stiamo nello specifico parlando di un programma incentrato sull’informazione politica che andrà in onda a partire dal prossimo 27 ottobre. A mostrarle grande sostegno in questo importantissimo momento della sua vita è il compagno Gianluigi Buffon con il quale ha anche creato una splendida famiglia allargata.

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon sempre più uniti

Intervistata da Repubblica ecco che la bellissima Ilaria D’Amico ha rivelato di quanto il compagno la sostenga nella vita, anche in questo momento molto importante in cui per lei è arrivata la possibilità di condurre un nuovo ed importante programma. Ilaria D’Amico a proposito di come è nata la storia d’amore con Buffon e delle polemiche che questa storia ha fatto nascere ha voluto precisare che nonostante in pochi inizialmente avevano dato loro fiducia oggi sono ancora insieme, sempre più uniti. La loro è infatti una splendida famiglia allargata che comprende il piccolo Leopoldo Mattia nato dalla loro unione ma anche i due figli di Buffon nati dal matrimonio con la Seredova ovvero Louis Thomas e David Lee. E Pietro Attisani il figlio che la D’Amico ha avuto dall’ex compagno.

Il commento della giornalista su Francesco Totti e Ilary Blasi

Inevitabile poi il commento su quello che può essere considerato il gossip del momento ovvero la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. A tal proposito la compagna di Gigi Buffon ha rivelato di avere una grande speranza ovvero che il risentimento che al momento unisce l’ex coppia possa presto passare. “Mi sembrano due bravissime persone finite in un frullatore di livori reciproci”, sono state queste le parole espresse dalla D’Amico che ha poi aggiunto che secondo lei nessuno dei due avrebbe voluto creare così tanto clamore. La giornalista ha poi precisato che lasciarsi non è mai facile e proprio per tale motivo sente di non poterli condannare. Al contrario ha rivelato “Provo tenerezza”, e ha poi sottolineato che sicuramente hanno bisogno di tempo per allontanarsi dall’idea di loro due come coppia e sentirsi quindi vicini solamente come genitori.