Fabio Fazio diretto su Francesco Totti: “Non lo voglio intervistare e un motivo c’è”

Fabio Fazio nel corso di una recente intervista rilasciata a Oggi ha rivelato di non voler intervistare Francesco Totti e parlare della separazione da Ilary Blasi.

Tutti nel corso degli ultimi mesi hanno provato ad intervistare Francesco Totti e Ilary Blasi nella speranza di riuscire ad ottenere qualche particolare informazione sulla loro separazione. Tutti tranne Fabio Fazio che in occasione di una recente intervista rilasciata a Oggi ha rivelato di non voler intervistare l’ex Capitano della Roma. Ma, come mai?

Fabio Fazio festeggia 20 anni di ‘Che tempo che fa’

Sono trascorsi 20 lunghi anni dalla prima puntata di ‘Che tempo che fa’ ovvero il celebre programma di Rai 3 condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di due fantastiche donne ovvero Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Proprio in occasione di questo speciale evento Fabio Fazio ha rilasciato una lunga intervista a Oggi nel corso della quale ha colto l’occasione per ricordare alcune importanti interviste effettuate nel corso degli anni ma non solo, anche per fare delle particolari rivelazioni. Ad esempio Fazio ha ricordato di quando ha avuto l’opportunità di intervistare Emmanuel Macron, il Presidente della Repubblica francese, precisando che in quel momento l’Italia si trovava in crisi con la Francia e anche la Rai era schierata. Proprio questa intervista, secondo il conduttore, gli è costata la “permanenza su Rai Uno”.

Le parole su Francesco Totti

Sempre nel corso della stessa intervista rilasciata a Oggi ecco che Fabio Fazio ha poi parlato di Francesco Totti e della vicenda relativa alla sua separazione dall’ormai ex moglie Ilary Blasi. Una vicenda di cui tutti parlano ormai da mesi cercando di intervistare i diretti interessati, tutti tranne Fabio Fazio. “Totti? Preferirei non intervistarlo“, sono state queste di preciso le parole espresse dal conduttore che ha poi voluto spiegare anche il motivo delle sue parole. Nulla di personale per Fazio, ma semplicemente il conduttore ha dichiarato che si sentirebbe a disagio ad intervistare in questo momento l’ex Capitano della Roma.

Fabio Fazio spiega perchè non vuole intervistare Francesco Totti

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha lasciato tutti senza parole. E mentre da una parte sono molti coloro che si esprimono sull’accaduto, come ad esempio il migliore amico dell’ex Capitano della Roma che ha di recente rilasciato delle nuove dichiarazioni, ecco che allo stesso tempo vi è chi invece preferisce rimanerne fuori. E’ questo il caso di Fabio Fazio che sulle pagine di Oggi ha rivelato di non voler intervistare Francesco Totti in questo momento della sua vita in quanto nel farlo si sentirebbe a disagio. Ma, come mai? A tal proposito Fazio ha spiegato “Non trovo giusto scavare nel privato delle persone per avere un titolo sul giornale. Sinceramente preferirei non farla, quell’intervista”.