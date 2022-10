Beatrice Valli sommersa dalle critiche: “Copi sempre la Ferragni” e lei replica sbugiardando tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Beatrice Valli nelle ultime ore è stata accusata dagli haters di voler copiare Chiara Ferragni. Parole alle quali l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha risposto in modo abbastanza duro.

Beatrice Valli è una delle giovani influencer più amate e seguite sui social. Ma nonostante ciò finisce spesso al centro di critiche e polemiche. Proprio nel corso delle ultime ore gli haters le hanno rivolto delle nuove pesanti accuse ma questa volta la giovane donna non è rimasta in silenzio ma ha deciso di replicare in modo abbastanza duro. Ma esattamente, cos’è successo? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Beatrice Valli al centro di nuove critiche e accuse da parte degli hater

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono conosciuti ed innamorati a Uomini e Donne. I due negli anni hanno formato una bellissima famiglia e sui social sono soliti condividere anche moltissime immagini della propria quotidianità. Proprio nelle scorse ore la coppia ha condiviso delle immagini di un pomeriggio in famiglia a tema Halloween trascorso presso la Cascina Pizzo dei Fratelli Scotti. Un posto magico presso il quale i loro bellissimi bambini si sono divertiti a colorare delle zucche. Ed ecco che è stata proprio tale scelta a scatenare la reazione dei followers che ancora una volta hanno accusato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne di voler copiare la celebre influencer Chiara Ferragni, con la quale non sembrerebbe scorrere buon sangue.

Beatrice Valli vuole copiare Chiara Ferragni?

Come mai i followers hanno accusato la bella Beatrice di voler copiare la Ferragni? Il motivo è semplice ed è legato al fatto che proprio alcuni giorni fa anche la Ferragni e il marito Fedez hanno portato i loro bambini in un luogo di campagna pieno di zucche. La Valli è stata quindi accusata di aver copiato l’influencer anche se in realtà il posto scelto non è stato lo stesso. Infatti la famiglia Valli-Fantini ha scelto la Cascina Pizzo dei Fratelli Scotti mentre invece i Ferragnez si sono recati presso Il Campo di Federica. In realtà questa però non è stata la prima volta che gli haters hanno rivolto delle accuse di questo tipo alla Valli. Ed infatti anche qualche settimana fa la coppia di Uomini e Donne era stata accusata di voler copiare i Ferragnez in quanto da alcune immagini condivise sui social sembrerebbero aver acquistato una casa nello stesso grattacielo in cui hanno acquistato anche Chiara Ferragni e Fedez.

La risposta dell’ex corteggiatrice alle accuse degli hater

Beatrice Valli però questa volta ha scelto di non rimanere in silenzio e alle accuse degli haters ha risposto in modo abbastanza duro. A chi le ha scritto “Copiato dai Ferragnez, noia” la Valli ha replicato “No, scusami eh. Ma se hai visto siamo stati anche l’anno scorso a fare la stessa experience con i bambini. Ma scherzate spero? Ma che fantasia avete”.