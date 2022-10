Totti, l’amico del cuore dell’ex capitano della Roma: “Francesco non tornerebbe mai con Ilary per un motivo”

0 SHARES Condividi Tweet

L’amico del cuore di Francesco Totti ovvero Alex Nuccetelli ha di recente rilasciato un’intervista nel corso della quale ha rivelato che sperare in un ritorno di fiamma tra Totti e la Blasi è impossibile.

Da ormai diversi mesi non passa giorno in cui il gossip non si occupa di Ilary Blasi e Francesco Totti. I due per anni hanno fatto sognare con il loro amore e con la complicità che hanno sempre dimostrato di avere e proprio per tale motivo la fine del loro matrimonio ha lasciato molte persone senza parole. In tanti nel corso delle ultime settimane si sono domandati se in futuro sarà possibile vedere i due oggi ‘ex’ ancora una volta insieme. E quindi se possa esserci la speranza di un ritorno di fiamma. Ed ecco che a rispondere a tale domanda nelle ultime ore è stato uno dei più cari amici di Totti.

Francesco Totti e Ilary Blasi in futuro di nuovo insieme?

Il loro amore sembrava essere destinato a durare per sempre, così come la complicità che li ha sempre contraddistinti. Eppure non è andata così. Tutto quello che ha sempre unito Francesco e Ilary oggi sembra essere un vero e proprio ricordo ma nonostante questo sono molti i fan che sperano di vederli ancora insieme in futuro. E sperano quindi in un ritorno di fiamma tra l’ex Capitano della Roma e la donna che oltre 20 anni fa gli ha rubato il cuore. Ma quanta possibilità c’è che tutto questo accada? A rivelarlo è stato uno dei più cari amici di Francesco Totti nel corso di una recente intervista rilasciata a Diva e Donna.

Le parole di Alex Nuccetelli

Intervistato da Diva e Donna il migliore amico di Francesco Totti ovvero il noto pr romano Alex Nuccetelli ha rivelato che secondo lui vedere in futuro Totti e la Blasi ancora una volta insieme come coppia sarà davvero difficile. “Tornare con Ilary Blasi? Impossibile”, queste le sue parole. Secondo Nuccetelli l’amico per aver scelto di stare con un’altra donna ovvero Noemi Bocchi ha raggiunto la consapevolezza che con la moglie era ormai tutto finito per sempre. E ha poi proseguito rivelando che l’amico è alla ricerca di stabilità motivo per il quale ha scelto di avere accanto una donna con i suoi stessi principi e già mamma. Sempre secondo Nuccetelli il desiderio di Totti sarebbe quello di creare una bella famiglia allargata anche se, ha voluto precisare, per realizzare tale desiderio ci vorrà del tempo.

Totti pronto ad avere un altro figlio da Noemi?

Nel corso della stessa intervista l’amico del cuore di Francesco Totti ha poi rivelato che se l’amico avesse un figlio da Noemi Bocchi non ne rimarrebbe sorpreso. Ma, ha voluto chiarire, che sempre secondo il suo pensiero forse quello che Totti non farebbe di nuovo è sposarsi.