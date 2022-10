Ballando, Marta Flavi una furia contro Mariotto: “E’ un cafone”

0 SHARES Condividi Tweet

L’ex concorrente di Ballando con le Stelle Marta Flavi nel corso di una recente intervista ha commentato lo zero ricevuto da Mariotto giudicandolo molto offensivo. Inoltre ha colto l’occasione per esprimere il suo pensiero sul giurato

Parole cariche di rabbia e di polemica sono state quelle espresse da Marta Flavi, prima eliminata di Ballando con le Stelle, nei confronti del giurato Guillermo Mariotto. Ma esattamente per quale motivo la celebre conduttrice è così arrabbiata con lo stilista? Facciamo chiarezza.

Marta Flavi prima eliminata di Ballando con le Stelle

Lo scorso sabato ha avuto luogo, a Ballando con le stelle, la prima eliminazione che ha visto protagonista la coppia formata da Marta Flavi e Simone Arena. L’ex concorrente dello show di Rai 1 ha di recente rilasciato un’intervista social alla conduttrice Milly Carlucci e, stando a quanto riferito da Bubino Blog, sembrerebbe aver colto l’occasione per rivelare i suoi malumori e scagliarsi contro uno dei giurati ovvero Guillermo Mariotto.

La reazione della conduttrice al voto ricevuto da Mariotto

Nello specifico l’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha rivelato di non avere assolutamente gradito di aver ricevuto dal giurato Guillermo Mariotto un voto molto basso ovvero lo zero. La conduttrice ha infatti precisato di aver comunque lavorato nel corso della settimana, di aver messo impegno e di aver poi ballato. Ha poi voluto chiarire che lei, come altri, sono dei professionisti che non hanno mai ballato e che hanno scelto di partecipare a Ballando con le Stelle per mettersi in gioco per cui non concepisce l’idea di poter ricevere come voto uno zero sostenendo di trovarlo “offensivo da morire”.

Le dure parole contro lo stilista

Marta Flavi, che non ha quindi nascosto tutta la sua rabbia, ha poi proseguito rivolgendo delle particolari accuse al giurato di Ballando con le Stelle. E nello specifico ha rivelato di credere che l’obiettivo di Guillermo Mariotto sia semplicemente quello di attirare l’attenzione delle telecamere e quindi di conseguenza dei media. E, ha poi aggiunto “E’ un cafone, mi meraviglio che si occupi di moda perchè la moda è eleganza”. In ultimo Marta Flavi ha concluso sostenendo che forse Mariotto in realtà “ama essere insultato” perchè, ha precisato la donna, a chi lo insulta è solito dare prima dei voti molto bassi e poi dei voti molto alti. Parole molto dure, quindi, quelle espresse dall’ex moglie di Maurizio Costanzo nei confronti di uno dei più noti giurati di Ballando con le Stelle. Come reagirà lo stilista a tali accuse? Deciderà di replicare o preferirà rimanere in silenzio? Non ci rimane che attendere e scoprire quindi quale sarà il suo comportamento.