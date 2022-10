Ballando con le stelle, Marta Flavi eliminata senza freni su Milly Carlucci: “Non mi ha ascoltata”

0 SHARES Condividi Tweet

L’ex concorrente di Ballando con le Stelle Marta Flavi nel corso di una recente intervista rilasciata a Gente ha rivelato di aver fatto una richiesta a Milly Carlucci ma di non essere stata ascoltata dalla conduttrice.

La seconda puntata di Ballando con le stelle è andata in onda lo scorso sabato 15 ottobre 2022, e ad essere eliminata nel corso di questo appuntamento è stata la coppia formata da Marta Flavi e Simone Arena. Ed ecco che proprio nelle ultime ore si sta tanto parlando di quanto affermato dall’ex concorrente sulla conduttrice Milly Carlucci.

Marta Flavi e Simone Arena eliminati da Ballando con le Stelle

Così come spesso accade nel corso delle varie puntate di Ballando con le stelle ecco che anche in occasione dell’ultimo appuntamento andato in onda lo scorso sabato 15 ottobre 2022 ad essere eliminata è stata la coppia formata da Marta Flavi e Simone Arena. La coppia in questione non ha ben convinto tutti fin dal primo momento. Ed il motivo potrebbe essere legato oltre che a degli infortuni anche alla poca complicità mostrata appunto tra il ballerino e la concorrente. Nel corso di un’intervista rilasciata a Gente ecco che Marta Flavi ha però colto l’occasione per svelare un particolare che riguarda la conduttrice dello show ovvero Milly Carlucci.

La rivelazione di Marta Flavi sulla conduttrice dello show di Rai 1

“A dire il vero le avevo chiesto un ballerino agè, visti i miei 71 anni, ma non mi ha ascoltato.” Sono state queste nello specifico le parole espresse da Marta Flavi che ha quindi rivelato di aver fatto alla Carlucci una particolare richiesta non ascoltata. A proposito del primo incontro avuto con la conduttrice invece ecco che l’ex moglie di Maurizio Costanzo ha raccontato di aver fatto fin da subito una confessione alla collega nel momento in cui le ha proposto di partecipare a Ballando con le stelle. Nello specifico la Flavi ha raccontato di aver informato Milly Carlucci di non saper ballare ma nonostante questa sua confessione la conduttrice l’ha rassicurata definendola appunto ‘l’ospite ideale’. Marta Flavi ha poi colto l’occasione per esprimere delle belle parole sul maestro di danza Simone Arena descrivendolo come una persona paziente, affidabile, protettiva e gentile.

La vita privata di Marta Flavi

Sempre nel corso della stessa intervista rilasciata a Gente Marta Flavi ha poi colto l’occasione per parlare anche della sua vita privata facendo alcune rivelazioni. Nello specifico l’ex concorrente di Ballando con le stelle ha parlato della presenza di un uomo nella sua vita. Una presenza non ancora definitiva anche se la sua speranza è che possano accadere delle cose belle.