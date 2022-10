Ballando con le stelle, Marta Flavi fa una dichiarazione che lascia tutti a bocca aperta “Ho avuto una sensazione che non mi è piaciuta”

0 SHARES Condividi Tweet

Marta Flavi, concorrente di Ballando con le stelle ha deciso di rilasciare un’intervista prima dell’inizio del programma. La conduttrice ha confessato di essersi sentita a disagio nei confronti de suo maestro per problemi di età.

Sta per iniziare uno dei programmi più amati dai telespettatori di Rai 1, ovvero Ballando con le stelle, che prenderà il via ufficialmente domani sabato 8 ottobre 2022, a partire dalle ore 20.35 su Rai 1. Il programma come sempre sarà condotto da Milly Carlucci e saranno tante le novità di questa 17esima edizione. Un cast d’eccezione quello messo a punto dalla conduttrice ed i telespettatori non vedono l’ora di poter vedere i loro beniamini in pista. A parlare in questi giorni è stata lei, Marta Flavi, la quale ha fatto una confessione del tutto inedita. Ma cosa ha rivelato?

Ballando con le stelle, Marta Flavi si confessa a poche ore dall’inizio del programma

Ormai manca davvero poco all’inizio del programma Ballando con le stelle 17, condotto come sempre da Milly Carlucci. Tra i tanti concorrenti che prenderanno parte al programma c’è lei, Marta Flavi che nel corso di un’intervista ha svelato alcuni dettagli inediti. Nello specifico, la donna ha raccontato quello che è stato il suo primo incontro con il maestro Simone Arena. La conduttrice ha confessato di sentirsi inadeguata rispetto al suo maestro di ballo, ovviamente per motivi anagrafici, visto che lui è trentenne e li porta anche abbastanza bene, almeno dieci in meno. “ Mi sono sentita inadeguata per motivi anagrafici, lui è un trentenne al quale darebbero anche dieci anni di meno!”.

La confessione della conduttrice sul maestro di ballo

Queste le dichiarazioni rilasciate da Marta Flavi che ha anche aggiunto di aver deciso di buttarsi, decisa a dare il meglio di se stessa. Sempre nel corso della stessa intervista, la concorrente ha anche ammesso di non aver mai accettato di prendere parte ad un reality per evitare di finire in un vero e proprio calderone ed ha ringraziato Milly per avergli dato la possibilità di prendere parte al suo programma, esperienza che ha accettato con grande entusiasmo.

Marta ricorda il grande successo del suo storico programma “Agenzia matrimoniale”

Nel corso della chiacchierata con il giornalista, la conduttrice ha parlato della sua carriera e nel dettaglio di uno storico programma da lei condotto, ovvero Agenzia Matrimoniale.” Ho combinato tanti matrimoni. Ho scelto di fare quella trasmissione raccontando l’amore nel massimo rispetto dei sentimenti altrui, senza ricorrere alla lacrima facile, decisione che si è rivelata giusta essendo durato sette anni il programma”.