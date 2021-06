Marta Flavi, diretta su Maria De Filippi: “Io penso che dovrei …”

0 SHARES Condividi Tweet

Marta Flavia, ex moglie di Maurizio Costanzo, appena compiuti settant’anni, ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi nella quale si è raccontata svelando quale è stata la gioia della sua vita e quale il suo dolore più grande. Marta Flavia, che negli anni 90 era famosissima per condurre un programma su Canale 5, Agenzia matrimoniale, era molto amata e, sposatasi con Maurizio Costanzo fu tradita dallo stesso con Maria De Filippi. Oggi si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Vediamo cosa ha detto.

Marta Flavi svela quale è il suo dolore più grande

Marta Flavi si sposò con Maurizio Costanzo il 7 giugno del 1989 ma dopo 5 anni si separò perché scoprì che la tradiva con Maria De Filippi.

Maurizio Costanzo, che dopo la separazione con Marta Flavi ufficializzò la sua storia d’amore con Maria De Filippi, oggi dice della moglie: “Lei è la donna della mia vita, so che è quella che mi terrà la mano quando arriverà il mio momento”.

Marta Flavi, ripercorrendo la sua vita, parla di quale è stato per lei il dolore più grande, non avere figlie e dice: “Ho provato tanto: non l’ho mai accettato e questo è il vero dramma della mia vita“.

Nonostante questo a lei faccia molto male, ha sempre cercato il positivo in ogni situazione e questa gioia di vivere l’ha semrpe avuta, infatti ha detto: “Amo la vita, la gente, persino i miei detrattori”. E poi ha aggiunto: “Per i miei genitori la bellezza era un fatto naturale, andavano cercate le doti morali. Se impari a godere delle piccole cose quando vivi le grandi sei in uno stato di grazia”.

Marta Flavi dice di Maria De Filippi “dovrei mandarle dei fiori”

Oggi, dopo tanti anni dalla fine del suo matrimonio con Maurizio Costanzo, Marta Flavi dice di dover ringraziare Maria De Filippi per averglielo portato via il marito e aggiunge: “Penso che dovrei mandare dei fiori a Maria De Filippi“.

E poi a proposito del lavoro dice: “La tv di oggi non mi piace granché, adoro i programmi di intrattenimento, il mercoledì non esco di casa per guardare Chi l’ha visto?, Mediaset è complicata da comprendere e talvolta la Rai cerca di inseguirla ed è un peccato”.

Maria De Filippi, tempo fa raccontò come è iniziata la sua storia d’amore con Maurizio Costanzo e ha detto: “La nostra storia è cambiata tutto a un tratto. Quella che era la compagna di allora (Marta Flavi) ci ha scoperto. Successe in modo stupido. Io ero a casa mia, lui a casa sua, l’ho chiamato, c’era lei sull’altra linea e ci ha sentito. Io sentii la voce di lei che diceva di mettere giù, che dovevano parlare. E misi giù”.

E poi: “Quando vieni scoperta sei di fronte a una scelta: o stai con lui o vi separate. La scelta è stata restare con lui“.

Invece Marta Flavi ha raccontato: “Lui per me era come un padre, ma con il tempo avevo capito che non poteva funzionare. Davanti al tradimento lo cacciai di casa” e poi: “Sentivo che c’era un’altra ma non avrei mai pensato a lei. Mi ha fatto uno strano effetto. Ringrazio Maria per avermelo portato via“.