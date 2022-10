Domenica In, Mara Venier a Iva Zanicchi: “Troppo signora!”, e poi fa un gesto che spiazza tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier nel corso dell’ultima puntata andata in onda di Domenica In ha invitato alcuni dei concorrenti di Ballando con le Stelle. Tra questi Iva Zanicchi a proposito della quale si è espressa utilizzando bellissime parole.

Una nuova e divertente puntata di Domenica In è andata in onda nella giornata di ieri, domenica 16 ottobre 2022. E così come accaduto nel corso della precedente puntata ecco che anche ieri la conduttrice ha dato spazio a Ballando con le Stelle intervistando alcuni protagonisti dello show di Rai 1. Tra questi anche Iva Zanicchi finita nei giorni precedenti al centro di una grossa polemica a causa delle parole espresse nei confronti della giurata Selvaggia Lucarelli. Ed ecco che proprio nel corso della puntata di Domenica In si è tornati a parlare di quanto successo. Ma, in che modo?

Iva Zanicchi ospite di Mara Venier a Domenica In

Ballando con le stelle è uno dei programmi Rai più amati e seguiti, e proprio per tale motivo Mara Venier ha deciso di concedergli uno spazio all’interno della sua trasmissione della domenica ovvero Domenica In. La puntata andata in onda ieri si è infatti aperta con la presenza di alcuni protagonisti del programma, tra questi anche Iva Zanicchi. Quest’ultima nel corso dei giorni precedenti era finita al centro di una grossa polemica per aver utilizzato un termine abbastanza pesante nei confronti di Selvaggia Lucarelli. La Venier dopo aver detto di aver fatto tardi la notte per seguire Ballando con le Stelle e dopo aver precisato di essersi tanto divertita ha presentato Iva Zanicchi definendola ‘la regina’. La celebre artista, in riferimento a quanto accaduto in occasione della puntata precedente, ha voluto precisare “Ieri sera mi sono comportata da grande signora”. Parole alle quali la Venier senza esitare ha replicato “Anche troppo signora”.

Il commento sul caso Zanicchi-Lucarelli

Inevitabile il commento su quanto accaduto la settimana precedente quando la Zanicchi rivolgendosi alla giurata Selvaggia Lucarelli ha utilizzato un termine abbastanza duro. L’artista si è subito dopo scusata con la giurata, e proprio nel corso della puntata di Ballando con le stelle andata in onda lo scorso sabato 16 ottobre ha fatto davvero il possibile per non esprimere nessuna parolaccia. A proposito di quanto accaduto Iva Zanicchi ha comunque voluto precisare di essere una persona molto istintiva che non programma cosa dire o come comportarsi. La Zanicchi ha poi raccontato di aver sofferto molto per quanto successo con Selvaggia Lucarelli tanto da non aver dormito per alcuni giorni.

Il bel gesto di Mara Venier

Anche Mara Venier si è espressa su quanto accaduto affermando di non volerne più parlare e precisando anche di aver deciso di non mandare in onda il filmato relativo appunto al momento in cui è avvenuta la discussione tra le due donne. A tal proposito Mara Venier ha raccontato di quanto accaduto proprio nella mattina di ieri quando gli autori le hanno comunicato di avere pronto il servizio da mandare in onda. Servizio che però la celebre conduttrice ha deciso di non trasmettere chiedendo al contrario ai suoi autori di cancellare il tutto. A causa di quanto successo la Zanicchi aveva anche pensato di abbandonare Ballando con le stelle ma grazie al supporto della famiglia e anche grazie al supporto che le è stato offerto dalla conduttrice Milly Carlucci ha poi deciso di cambiare idea e di concedersi un’altra opportunità.