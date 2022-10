Ballando, Iva Zanicchi offesa pesante a Selvaggia Lucarelli che tuona “Attendo delle scuse” e la Zanicchi chiede scusa

0 SHARES Condividi Tweet

Iva Zanicchi offende Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle. La giornalista attende le scuse della cantante.

Nella serata di ieri, sabato 8 ottobre è andata in onda la prima puntata di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci. Come sempre, è stato un grandissimo successo e tanti sono stati i momenti esilaranti di questa prima puntata del programma. Ad un certo punto, però, si è verificato un momento di forte tensione in studio, in cui molto probabilmente Iva ha offeso Selvaggia Lucarelli. Ma come sono andate davvero le cose?

Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli offesa da Iva Zanicchi

A Ballando con le stelle, nel corso della prima puntata è accaduto di tutto. I concorrenti si sono esibiti per la gioia di tutti i telespettatori. Tra i vari concorrenti di questa edizione del programma, lei Iva Zanicchi la quale avrebbe offeso Selvaggia Lucarelli. La cantante avrebbe utilizzato un termine nei confronti del giudice di Ballando che non è di certo passato inosservato ed ha anche dato il via a diverse polemiche sui social. Ma cerchiamo di capire cosa è realmente accaduto.

Gravi offese di Iva

La prima puntata di Ballando con le stelle è andata in scena sabato 8 ottobre ed è stata davvero ricca di colpi di scena. Una delle concorrenti più chiacchierate è stata lei, Iva la quale si è esibita in coppia con Samuel Peron. Una volta finita l’esibizione la conduttrice ha dato la parola ai giudici e Selvaggia Lucarelli avrebbe espresso il suo giudizio piuttosto critico nei confronti della cantante, dando uno 0. Ovviamente Iva è rimasta molto male ed ha replicato dicendo alla giornalista “tr….”, per ben due volte. Iva poi avrebbe anche aggiunto «Io rispetto, però grazie, graziella e grazie al ca***. A quest’ora si può dire! Posso dirlo. E questo lo dedico a Selvaggia Lucarelli, che da lei non mi aspettavo altro».

La replica di Selvaggia Lucarelli e le scuse di Iva

Subito dopo la messa in onda del programma, la Lucarelli avrebbe ripreso il video e ripostato su Twitter scrivendo “Io aspetto delle scuse”. La Lucarelli non è stata la sola a sentire quelle accuse, visto che anche tanti altri utenti social lo hanno evidenziato. Ma come avrà reagito Iva? Nelle scorse ore sono arrivate le scuse da parte della cantante attraverso Twitter. “Come in tutte le competizioni, delle volte si dicono cose a caldo che non si pensano veramente. Chiedo pubblicamente scusa a Selvaggia, come ho già fatto in privato, perchè purtroppo delle volte dico delle cose senza pensarci. Spero si capisca che non c’era cattiveria”.