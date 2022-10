Roby Facchinetti una furia dopo le voci sulla lite con Dodi Battaglia, le sue parole sono durissime

0 SHARES Condividi Tweet

Roby Facchinetti parla della presunta lite con Dodi Battaglia e confessa “Siamo amici per sempre”.

In questi giorni si è parlato tanto del rapporto tra Roby Facchinetti e Dodi Battaglia, i due artisti che da tanti anni condividono il fatto di essere membri dei Pooh, uno dei gruppi musicali più importanti al mondo. Ebbene, proprio in questi giorni il primo ha voluto chiudere ogni polemica su Dodi scrivendo una lettera e inviandola al programma di Marco Liorni. Ma cosa ha scritto il noto artista?

Roby Facchinetti e Dodi Battaglia, in che rapporti sono?

Roby Facchinetti, nella giornata di ieri sabato 8 ottobre è stato ospite a Italia Si, la trasmissione che va in onda su Rai 1 e condotta da Marco Liorni. Ebbene, nel corso della sua ospitata a Italia si, Roby Facchinetti ha parlato della presunta polemica nata con il collega Dodi Battaglia, nata nel momento in cui l’ex chitarrista del gruppo è mancato alla serata in onore del compianto Stefano D’Orazio che si è tenuta il 25 settembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Guai a chi tocca la storia dei Pooh, divento una bestia”. Queste le parole di Roby Facchinetti.

Da dove ha avuto origine la storia della presunta lite

L’ex chitarrista poi ha sottolineato come da sempre ha avuto un grandissimo rispetto per i suoi colleghi e amici, per i quali nutre anche un grande senso di gratitudine. Ad ogni modo, sembra che questa polemica in qualche modo sia nata proprio in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate da Facchinetti che aveva risposto ad una domanda, dicendo che per lui il valore umano viene prima di quello artistico. Tanti hanno pensato che si trattasse di una critica nei confronti di Dodi Battaglia, ma Facchinetti già nei giorni scorsi aveva negato.

Le parole di Roby Facchinetti a Italia si

Qualche sera fa a Roma, durante la serata di ricordo dell’amico Stefano, ad un certo punto è stato lanciato il video con cui Dodi ha partecipato all’evento, visto che gli è stato impossibile presenziare per via di alcuni impegni personali. Questa non era di certo una novità, e Facchinetti avrebbe anche difeso Dodi pubblicamente, chiedendo anche un grande applauso per lui.” Ma siamo matti?!? Io non mi permetterei mai di offendere un collega, ancora meno un amico, men che meno una persona con cui ho lavorato per decenni; io ho sempre difeso la storia dei Pooh e sempre difeso i Pooh, e come singole persone e come singoli artisti”. Queste ancora le parole di Facchinetti che ha quindi assolutamente negato il fatto che potessero esserci dei problemi tra loro.