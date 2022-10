Verissimo, Adriana Volpe diretta su Alfonso Signorini “Cosa gli ho detto”

0 SHARES Condividi Tweet

Adriana Volpe torna a parlare della fine del suo matrimonio e della figlia Giselle. Poi, le parole sul Gf vip e su Alfonso Signorini.

Nella giornata di ieri, sabato 8 ottobre è andata in onda una nuova puntata di Verissimo, il programma trasmesso su Canale 5 e condotto da tantissimi anni ormai da Silvia Toffanin. Tra i tanti ospiti in studio, lei, l’ex opinionista del Grande fratello vip nonché una delle conduttrici più amate. Stiamo parlando di Adriana Volpe, che in questi giorni è stata anche particolarmente attiva sui social, dove ha commentato quanto accaduto all’interno della casa più spiata d’Italia per la vicenda Marco Bellavia. Ebbene, nel salotto di Silvia, Adriana ha rilasciato un’intervista molto interessante, parlando della sua vita privata e soprattutto della fine del suo matrimonio. Ma cosa ha riferito nel dettaglio?

Adriana Volpe ospite nel salotto di Verissimo

Adriana Volpe è stata ospite nel salotto di Verissimo e si è lasciata andare ad un’intervista davvero molto interessante e toccante. La conduttrice ha sicuramente parlato della sua professione e della fine del suo matrimonio con Roberto Parli, l’uomo dal quale ha avuto la sua unica figlia Giselle, che oggi ha 11 anni. Anche in altre occasioni la conduttrice era stata ospite in varie trasmissioni parlando di qualcosa di molto intimo e privato, ma questa volta è stata proprio un fiume in piena.

La conduttrice parla della fine del matrimonio con Roberto Parli

La conduttrice ha confessato che la separazione dall’ex marito è stato per lei un duro colpo. “Chiudere il matrimonio è stato difficile, è stato tutto in salita. Molte volte ti fermi e ti fai un esame di coscienza, cerchi di capire che cosa fare per migliorare le cose. A volte ti senti impotente. Però ho la coscienza a posto. Alla fine pensi all’amore per la bambina e all’amore per te stessa”. Queste le parole di Adriana che poi ha anche aggiunto che al momento fa sia da mamma che da papà ed è stato proprio dopo questa confessione che in studio sono rimasti un pò tutti senza parole.

La Volpe parla del Grande fratello vip

La Volpe non ha potuto non parlare del Grande fratello vip, un’esperienza vissuta sia come concorrente che come opinionista e per questo per lei importante. Ha confessato così si sentire tanto la mancanza del programma che le ha dato tanto e che porta nel cuore. Poi ha ribadito il fatto di aver ricevuto da Signorini la proposta di tornare come concorrente, che ha dovuto rifiutare per problemi familiari. “Per me è stato un colpo al cuore. Ho detto no: non c’erano più le situazioni del 2020. Non posso lasciare mia figlia da sola, io ho tutto sulle mie spalle in questo momento. Giselle non poteva essere privata della figura della mamma”.